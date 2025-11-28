AKP Grup Başkanı Abdullah Güler dün önemli açıklamalarda bulundu. AKP'de İmralı Süreci için yetkili olan isimleri saydı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçtiği 4 ismi Abdullah Güler şöyle açıkladı:

“Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Partimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendirilen arkadaşımız belli. Biri benim, AK Parti Grup Başkanı. Efkan Bey, Genel Başkan Vekilimiz. Yine parti sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi”

Peki, Erdoğan neden bu isimleri seçti?

Efkan Ala ile başlayalım.

Bir önceki İmralı sürecini ve elbette Dolmabahçe mutabakatını hatırlarsınız.

21 Mart 2013’te Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan mektup Diyarbakır Newroz’unda okundu ve silahlı mücadelenin sona erdirilmesine yönelik çağrı yapıldı.

Bu çağrının ardından 2014 yılının 6-8 Ekim tarihlerinde Kobani olayları yaşanmasına rağmen süreç devam etmiş ve Dolmabahçe’de mutabakat yayınlanmıştı.

28 Şubat 2015'te 10 maddelik Dolmabahçe Mutabakatı açıklandı.

Erdoğan, o toplantının yapıldığı gün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'a giderken PKK'yı kastederek, “Ne istendi de hükümet 12 yıllık Başbakanlığım döneminde verilmedi... Bunlar saymakla bitmez” dedi. Yani Dolmabahçe toplantısına herhangi bir tepki göstermedi. Ta ki, 21 Mart'a kadar…

İmralı Heyetinde yer alan dönemin HDP milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ile dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelmişti.

Bu fotoğraf karesi büyük bir tartışma yarattı.

Dolmabahçe mutabakatının üzerinden bir ay geçmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sahneye çıktı.

Erdoğan, 21 Mart’ta Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Hükümetle Cumhurbaşkanı her an her konuyu görüşüyor diye bir şey yok” diyerek bilgilendirilmediği mesajını verdi.

Dolmabahçe fotoğrafına ise “Ben oradaki toplantıyı da doğru bulmuyorum. Çünkü bu toplantıda hükümetin Başbakan Yardımcısı’yla şu an parlamento içinde olan bir grubun yan yana o resmi vermesini ben şahsen doğru bulmuyorum” sözleriyle karşı çıkmıştı.

Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, Erdoğan’ın Dolmabahçe Mutabakatı’nda oturma yerlerini A4 kağıda çizdiğini iddia etmişti. Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal bu iddiayı yalanladı.

Gazeteci Müyesser Yıldız ise 20 Temmuz 2015’teki yazısında, Erdoğan’ın Dolmabahçe toplantısına katılan Yalçın Akdoğan ve Efkan Ala'yı kastederek “Yalçın'a da Efkan'a da gitme dedim” uyarısını yaptığını yazmıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise “Cumhurbaşkanı'nın haberinin olduğunu biliyorum” demişti. Sonrasında Erdoğan ile Arınç arasında polemik yaşanmıştı.

EFKAN ALA YENİ SÜRECİN NERESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki İmralı sürecinde kendisine bilgi vermediği gerekçesiyle kızdığı Efkan Ala, yeni İmralı sürecinde Erdoğan’ı temsil eden 4 isimden biri olarak seçildi.

Ancak, Efkan Ala sadece Erdoğan’ın temsilcisi değil…

İlk İmralı sürecinde olduğu gibi son İmralı sürecinde de MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte “gizli başrol” demek yanlış olmaz.

1 Ekim'deki TBMM açılışında Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşmasında MHP lideri ile birlikte DEM Parti sıralarına giden AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ydı.

Bu arada MHP, Cumhur İttifakı’ndan önce Efkan Ala’ya “Dolmabahçe’deki ihanet mutabakatının tarafı Efkan Ala” diyordu.

30 Ekim 2025’te, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'la görüşmesinde

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AKP Genel Başkan vekili Efkan Ala katılmıştı.

Önceki İmralı sürecinde Erdoğan’ın “bilgilendirilmedim”, “asla uygun bulmuyorum” gibi çıkışlarını hatırlayınca ve bunun sorumlularından biri olarak da Efkan Ala işaret edilince yeni İmralı sürecinde Efkan Ala’nın yer alması beklenmezdi. Ancak, Erdoğan’ın yeni İmralı kararı pek hayatın olağan akışına uygun olmadı! Ya da Erdoğan’ın o günkü tepkisi siyasetendi.

Gelelim, diğer isimlere…

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeni İmralı sürecinin başından bugüne seçilmişlerdi.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ardından, DEM Partili Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı.

6 Ocak 2025’teki AKP görüşmesinde DEM heyetini, Efkan Ala, Abdullah Güler, Özlem Zengin ve Ömer Çelik karşılamıştı. Görüşmede, 2013’teki çözüm sürecinin hem başlangıcını hem de bitişini simgeleyen Dolmabahçe Mutabakatı’na katılan 3 ismin yeniden yan yana gelmesi dikkat çekti.

Dolmabahçe görüşmelerine Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, AKP adına ise Efkan Ala katılmıştı.