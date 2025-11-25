“İmranlım” türküsü yanlış anlaşılınca...

RTÜK’te uzmanlarca hazırlanıp Üst Kurula sunulan raporda özetle şöyle deniyordu:

“Çağdaş Radyo’da ‘İmralılım bir yana dünya bir yana’ ismiyle yayınlanan türkünün İmralı Adası’nda cezasını çekmekte olan terörist Abdullah Öcalan’ı övmek amacıyla bestelenip yayınlandığı düşünülmektedir.

Söz konusu yayın RTÜK’ün yayın ilkeleri arasında yer alan ‘Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yayın yapılamaz’ ilkesinin açık ihlalidir.”

Üst Kurul raporu değerlendirdi ve bölücü nitelikte yayın yaptığı gerekçesiyle radyoya 6 ay yayın durdurma cezası verdi.

Ceza, Çağdaş Radyo’ya tebliğ edilince ortalık karıştı.

Radyo yöneticileri kendilerini şu sözlerle savundu:

“RTÜK akıl almaz bir yanlışlığa imza atmış.

Türkünün sözleri ‘İmralılım bir yana dünya bir yana’ değil, ‘İmranlım bir yana dünya bir yana’ şeklindedir.

İmranlı, İç Anadolu Bölgemizin doğusunda, Sivas ilimize bağlı bir ilçenin adıdır ve İmralı Adası’yla kesinlikle bir ilişkisi yoktur. Türküyü besteleyen âşık, İmranlı ilçesinde yaşayan sevdiği kadını kastetmektedir.

Türkünün diğer mısralarında ‘Sarılsa boynuma açsa derdini/Doya doya silsem akan terini/ Hiçbir güzel dolduramaz yerini/ Cihan bir yana İmranlım bir yana denilmektedir.”

***

Olay gazetelerin de gündemine geldi. RTÜK’e ilişkin alaysı haber ve yorumlar çıkmaya başladı.

Üst Kurul yaptığı hatayı anlamıştı.

Acilen toplandı ve Çağdaş Radyo’ya verilen 6 ay kapatma cezası oybirliğiyle kaldırıldı.

***

Yıllar önce RTÜK’te görev yaparken yaşadığım bu olayı anlatmamın nedeni, “Nereden nereye geldik” sorusunu sormak içindir.

Bir zamanlar halk türküsü sözlerinde bile bölücülük arayan bir titizlikten, Meclis heyetini teröristi ziyarete götüren bir anlayışa nasıl ve neden geldik biz?

Üzülmemek elde değil!

--------------------------------

Yıl 1324...

Emir Ali Bey komutasındaki Osmanlı donanması, Bizans İmparatorluğu’nun elindeki Kololimnos Adası’nı fethetti.

Adaya Emir Ali denilmeye başlandı. Bu isim zaman içinde değişe değişe İmralı’ya dönüştü.

Ada sakinlerinin büyük bölümü Rum’du. Osmanlı yönetiminde yüzyıllarca tarım ve balıkçılıkla uğraşarak yaşadılar.

Cumhuriyetin ardından Yunanistan’la aramızda mübadele yapıldı. Türkiye topraklarında yaşayan Rumlar Yunanistan’a gönderilirken oradaki Türkler anavatanlarına geldi.

Yunanistan’a gidenler arasında İmralı’nın Rum sakinleri de vardı.

***

Rumlardan sonra vatandaşlarımızın yerleşme konusunda çekingen davrandığı adanın yeniden canlanması Türkiye’nin ilk yarı açık cezaevinin 1937’de orada açılmasıyla oldu.

Bu cezaevine konulan mahkûmlar sabahtan akşama kadar tarımsal üretim hizmetlerinde çalıştırılıyorlardı. Üretilen ürünlerin satılmasıyla elde edilen gelirin bir bölümü de kendilerine veriliyordu. Böylece tahliye sonrasına hazırlanıyorlardı.

***

İmralı Adası’nın adı 27 Mayıs 1960’daki askeri darbenin ardından bir kez daha sıkça söylenmeye başlandı.

Darbeyle düşürülen iktidarın Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüşdü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Yassıada’da kurulan mahkemede yargılanıp idama mahkûm edildikten sonra İmralı’ya götürüldüler ve infazları 16-17 Eylül 1961’de burada yapıldı.

***

Terörist Abdullah Öcalan 1999’da Kenya’da yakalanıp yurda getirilince konulduğu cezaevi de İmralı’daydı.

İmralı, Öcalan’ın cezasını burada çekmeye başlamasından sonra sivil halkın girişine kapandı.

Uzun yıllar adadaki tek mahkûm Öcalan’dı. 2009’da yanına başka terörist mahkûmlar da getirildi.

***

Son aylarda İmralı yeniden ülke gündeminin önemli maddelerinden biri haline geldi.

Önce DEM milletvekilleri belli aralıklarla adaya gidip Öcalan’ı ziyaret etmeye başladı. Daha sonra Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı kararla Ak Parti, MHP ve DEM’den birer milletvekilinin teröristle görüşmek üzere adaya gitmeleri kararlaştırıldı.

Bu karar siyasette yoğun tartışmalara yol açtı. CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekillerini adaya göndermeyi reddetti.

***

Benim görüşüm şu:

Komisyonun İmralı’ya gitme kararını iyi niyetle alınmış bile olsa doğru bulmuyorum.

Teröristin hangi konuda ne düşündüğü biliniyor. Ayrıca onu dinlemenin başka yolları da vardı.

***

Son olarak şunu ifade edeyim:

Yaklaşık 20 kilometre kıyı şeridi olan İmralı, harika bir turizm merkezi olabilir.

Uzun yıllardır neden birkaç terörist için dünyaya kapatıldığını anlamakta zorluk çekiyorum.