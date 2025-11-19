Yeni çözüm süreci için adaya gitmenin önemli olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, "İmralı'ya gidilmesine ayak diremenin bir manası yok" diyerek "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Bahçeli bu tuhaf sözleri MHP Grup toplantısında sarf etti ama sonrasında daha da şaşırtıcı bir olay gerçekleşti; koca grup bu sözleri ayakta alkışladı.

Bahçeli yanına İmralı’ya gidecek üç arkadaş bulabilir mi?

DEM’e bakarsa bulması kolay ama AKP ve MHP içinden böyle arkadaşlar bulmak epeyce zor görünüyor. Neyse bu elbette bizim derdimiz değil amma ve lakin kendi imkânların ile gitmek istesen bile İmralı öyle canın çektiği zaman çat kapı gidilebilecek bir yer değildir!

İmralı turistik bir tatil köyü değil, İmralı’da PKK terör örgütünü kuran yıllarca binlerce masumun kanını döken azılı bir terörist ağırlaştırılmış müebbet olan cezasını çekiyor. İmralı’ya gidebilmek için önce Adalet Bakanlığına müracaat edip izin almak gerekiyor, ancak izin çıkarsa gidebilirsin.

Böyle bir iznin çıkabilmesi için de elbette iktidarın bu ziyarete onay vermesi gerekir.

Neyse bu da bizim konumuz değil isterlerse kendi aralarında çözerler...

Bizim derdimiz asker sivil, genç yaşlı, kadın erkek demeden binlerce yurttaşımızın katiline yapılacak böyle bir ziyaretin uygun olup olmadığı, bir fayda yaratıp yaratmayacağıdır.

Öncelikle şunu söyleyeyim suçları yüzünden “bebek katili” lakabını hak etmiş, bu suçlar yüzünden hüküm giyip mahkum olmuş eli kanlı bir teröristi “taraf” kabul edip “kurucu önder” diye iltifatlar ederek ziyaret etmek ne uygundur ve ne de en küçük bir fayda üretebilir.

Devlet Bahçeli ya da benzeri politikacılar tarafından yapılacak böyle bir ziyaret bebek katiline asla bir meşruiyet ya da itibar kazandırmaz amma ve lakin böyle bir ziyareti yapacak siyasetçilere halk nezdinde çok büyük bir itibar kaybı yaşatır, bu siyasetçilerin meşruiyeti tartışmaya açılır.

İtibar ve meşruiyet bir yana peki sözüm ona “barış” yolunda bir fayda üretebilir mi?

Bakınız terör ile mücadelenin temel ilkesi teröristler ile müzakere edilmemesi, uzlaşı aranmamasıdır.

Bir terörist kendiliğinden ortaya çıkmaz, teröristler daima birinin sahip olduğu, bakıp beslediği kullanışlı aparatlardır. Siyaseten gerekirse o aparatın sahibi ile görüşülüp anlaşılmadan bir terörist ile görüşüp uzlaşmak beyhude bir gayretten başka bir şey olmayacaktır. Yani sonuç olarak kim görüşürse görüşsün bir terörist ile görüşmek bir fayda üretmeyecektir.

Teröristler için iki mukadderat vardır:

1- Ya teslim olur ölümden kurtulup cezasını yatar.

2- Ya da teslim olmaz bir kuytuda geberir gider.

Peki, teröristler ile görüşülüp onlara istediklerini vererek sorun çözülür bir fayda üretilebilir mi?

Bu noktada size yakın tarihimize damga bulan “ne istediniz de vermedik” sözünü hatırlatmak isterim...

Her ne istediyse vermek FETÖ terör örgütünün daha da vahim suçlar işlemesine en nihayetinde bir darbeye kalkışmasına engel olabildi mi?

Hepimiz 15 Temmuz ihanetinde açık ve net olarak gördük ki her ne istedilerse vermek bu terör örgütünü sadece şımartıp, daha da azgınlaştırmaktan başka bir işe yaramamıştı.

Üstelik daha da kötüsü eğer siz bir terör örgütünü muhatap alıp onunla müzakere ederek bazı tavizler karşılığında anlaşma yaparsanız başka başka terör örgütleri de demek ki günü gelince bizde istediklerimizi alabiliriz diye düşünmesine yol açar ve sonuçta başınıza hiç olmadık çoraplar örülür.

Demedi demeyin: Bahçeli’nin bu İmralı’ya ziyaret ve bebek katili ile görüşme hevesi çok ama çok tehlikeli sonuçlar doğurup, başımıza çok çorap örebilecek bir iştir.