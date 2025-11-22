Devlet, tarih boyunca yaşanan isyanların ardında kalan bir hakikati hep aklında tutmuştur. Bölücülük, verilen ödünle büyür; milliyetçilik ise kararlılık ister.

20.yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet’in erken dönemindeki kalkışmalar bu gerçeği doğrulayan örneklerdir.

Şeyh Ubeydullah’ın dini söylemle etnik siyaseti bir araya getiren ayaklanması…

Bedirhan isyanlarının feodal yapıyı devlet otoritesinin önüne koyma çabası…

Şeyh Sait kalkışması ve dış bağlantılar…

Dersim hadisesi ve aşiret düzeninin merkezi iradeyle çatışması…

Bu isyanların ortak noktası, milletleşme iradesine değil, ayrışmaya yaslanmalarıdır.

Dolayısıyla bu kalkışmalar “milliyetçilik” adıyla açıklanamaz; aksine milliyetçiliğin ne olmadığını gösteren tarihi örneklerdir.

Devlet aklının milliyetçi olması demek; Ülkenin birliğini korumayı esas almak, etnik ve mezhepsel siyasetin kurucu iradeye nüfuz etmesine izin vermemek, ayrıştırıcı taleplere siyasal rekabet gözlüğüyle değil, toplum bütünlüğü açısından bakmak, devlet kadrolarını milli kimlik bilinciyle güçlendirmek demektir.

Demokrasi de ancak milli birlik sayesinde kök salar; birlik zayıfladığında demokrasi de yorulur.

Bu nedenle milliyetçilik, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir toplumsal sözleşmedir.

Ancak son yıllarda bazı siyasi söylemlerde, bölücü yapılara yönelik bir “hassasiyet”, devletin temel kurumlarına yönelik ise “mesafe” görülmektedir.

Kısa vadeli politik hesapların uzun vadeli toplumsal huzuru zorlayabileceği açıktır. Burada niyetleri değil, sonuçları tartışıyoruz; çünkü sonuçlar milletin geleceğini belirler.

Ve hiçbir siyasi hesap, milletin uzun vadeli huzurunun önüne geçemez.

Bugün bölücülük; kimlik siyaseti, özerklik iddiaları, terör uzantılarının normalleştirilmesi gibi yollarla yeniden sahneye çıkarılmaktadır.

Milliyetçilik ise Misak-ı Millî’nin bugüne yansımış halidir ve bu topraklarda yaşayan herkesin ortak kaderi etrafında şekillenir.

Türk, Kürt, Çerkes, Boşnak, Arnavut ve daha birçok kardeş halkın ortak paydası aynı vatanda, aynı kaderi paylaşma iradesidir.

Bu nedenle milliyetçilik ile bölücülük arasında “ortak nokta” aranması mümkün değildir.

Fakat bunun bir tehdit diliyle değil; tarihin, toplum sosyolojisinin ve ortak geleceğin ışığında konuşulması gerekir.

Gelelim lafımızın merkezine; MHP’nin 1970’lerden bugüne kadar taşıdığı çizgi nettir:

Devlet bir tehdit altındaysa, milliyetçi kadrolar o tehdidin karşısında durmuştur.

Bu çizgi, Alparslan Türkeş’in siyasi mirasında açıkça görülür.

Türkeş’in yaklaşımı; devletin kırmızı çizgilerini pazarlık konusu yapmamak, teröre karşı tavizsiz ama hukuktan yana bir duruş göstermektir.

Bu miras, devlet merkezli bir siyaset anlayışı olarak Türk siyasi hayatına yerleşmiştir.

Devlet Bahçeli uzun siyasi kariyeri boyunca terörle pazarlığa karşı çok net ifadeler kullanmıştır.

İmralı’ya gidişlere açıkça karşı çıkmıştır.

Dolmabahçe Mutabakatı’nı devlet adına geri adım olarak yorumlamıştır.

PKK’nın siyasi uzantılarıyla temasları doğru bulmamıştır.

Terörle mücadelede taviz verilmesini millet adına sakıncalı görmüştür.

Bugün neler oluyor diye herkes şaşkınlıkla MHP ve O’nun Başkanını izliyor! İmralı’nın yeniden siyasi gündeme taşınması, ister istemez kamuoyunda soru işaretleri oluşturuyor.

Burada kişileri değil, siyasetin dilindeki değişimi tartışıyoruz. Çünkü siyasetin dili milletin zihnini şekillendiriyor.

Ve şu sorular doğal olarak ortaya çıkıyor; Bahçeli’nin yıllar önce kesin karşı çıktığı söylemler bugün nasıl yeniden gündeme geldi?

Terör tehdidi devam ederken İmralı’nın politik bir başlık haline gelmesi neyi işaret ediyor?

Milliyetçi hareketin yıllardır savunduğu devlet merkezli çizgiyle bugün kullanılan ifadeler arasında neden mesafe oluştu?

Bu soruların cevabını zaman verecek, tarih not düşecek, millet ise kendi hafızasında tartacaktır.

***

Devlet, milletine karşı üç temel sorumluluk taşır:

Güveni korumak, sürekliliği sağlamak, istikrarı tesis etmek.

Bölücülüğe karşı mesafeli olmak değil; ilkeli olmak gerekir.

Bu ilke, çatışma veya tehdit dili üretmez; tam aksine toplumsal huzur için sağlam bir zemin sağlar.

Bugün ise siyaset dili, toplumun gündemindeki acil sorunlardan ziyade zaman zaman İmralı gibi başlıklara kayabilmektedir.

Ekonomi, hukuk, eğitim ve devlet kurumlarının güçlü olması gerekirken, başka başlıkların öne çıkması doğal olarak kamuoyunda tartışma yaratmaktadır.

Burada amaç kimseyi suçlamak değildir.

Sadece şu gerçeği hatırlatmaktır:

Milletin takdiri en büyük ölçüdür ve tarihin akışını hiçbir siyasi yorum milletin aleyhine değiştiremez.

İBB iddianamesinin hukuki yönleri tartışılırken aynı günlerde İmralı’nın siyasi gündeme taşınması dikkat çekicidir.

Bu durumun amacı veya etkisi üzerine tartışmalar olabilir. Fakat nihai hükmü biz değil, hukuk ve tarih verecektir.

Siyaset, hangi başlıkları öne çıkarırsa çıkarsın, millet kendi değerlendirmesini sakince yapar.

Tarih de olayların arka planını zamanla berraklaştırır.

Devlet aklının görevi bellidir; Tarihten ders almak, milli birliği temel görmek, hukukun çizdiği sınırlar içinde hareket etmek, toplumsal huzuru hedeflemek.

Bölücülüğe karşı tavır almak bir çatışma dili değildir;

milletin ortak geleceğini koruma sorumluluğudur.

Ve nihayetinde; Olayları yargılayacak olan biz değil, tarihtir. Siyasetin yönünü belirleyecek olan polemikler değil, milletin sağduyusudur. Tarihin akışı, milletin iradesi dışında şekillenmez.

Hiçbir siyasi söylem, milletin ortak kaderini değiştirecek güçte değildir.

Bu topraklarda en büyük hakem her zaman millet, en büyük defter ise tarihtir.