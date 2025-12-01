CHP'nin üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ı sona erdi.

Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesi firesiz geçti.

CHP kurultayına dair değerlendirme yapılan her ortamda bu iki konu, yani oyların tamamını alması ve listesinin delinmemesi detaylandırılıyor. Ancak biz gözden kaçan bir başka detaya yoğunlaşalım.

CHP lideri Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeki isimler canlı yayın bağlantılarında önce seçim, sonra yargı kıskacı hakkında konuştu. Üçüncü konu ise yeni İmralı süreciydi.

Öcalan’la görüşmeye vekil vermedi ancak CHP önümüzdeki günlerde ne yapacak?

Öncelikle dün kurultayın son günüydü ama DEM Parti’den CHP lideri Özel’e bir yanıt vardı.

Hatırlayalım.

CHP lideri Özgür Özel, süreç komisyonundaki tartışmalara ilişkin yaptığı konuşmasında isim vermeden “Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” demişti.

EN HAFİF TABİRİYLE AKIL TUTULMASI!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultaydaki “celladına âşık olmak” ve “Stockholm sendromu” benzetmelerini isim vermeden partisi için kullanmasına sert tepki gösterdi. Özel'e cevap veren Hatimoğulları, “Celladına âşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Tülay Hatimoğulları

Şunu hatırlayalım; AKP, MHP ve DEM Parti İmralı’ya giderken en çok konuşulan CHP’nin gitmemesiydi. Gidenler o kadar tartışılmadı!

İmralı’ya gitmeme üzerinden DEM Parti’den tepki gelirken bu kez kurultay konuşmasından da tepki gelmişti.

Peki, CHP yeni İmralı sürecinde, yeni Parti Meclisi ile neler yapacak?

PKK YÖNETİCİLERİNDEN AKP VE MHP’YE REST

Fransız Agence France-Press’e (AFP) konuşan PKK yöneticileri, örgütün Abdullah Öcalan serbest bırakılana kadar adım atmayacağını söyledi.

PKK’nın Öcalan restinden önce AKP ve MHP komisyondan önce açıklanmasını istemediği halde, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan ile görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıkıp “Hedefe yaklaştıkça sabotajlar arttı” dedi.

Dün de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bu “sabotajların” sahiplerini işaret edip uyardı.

Suriye odaklı ve sancılı başlayan yeni İmralı sürecinde yine en sancılı dönemlerdeyken bir kez daha sormak gerekir; CHP ne yapacak?

Sorunun yanıtı için CHP Kurultayı’na dönmek gerekiyor.

İLHAN CİHANER’İN ÖNEMLİ MESAJLARI

CHP Kurultayı’nda yeni İmralı sürecine ilişkin en dikkat çeken açıklamaları yeni Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner yaptı.

İlhan Cihaner, Baba Ocağı canlı yayınında “Entelektüel üstünlüğü ele geçirmeliyiz” diyordu.

İlhan Cihaner

Cihaner’i dinleyelim:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin rolü çok kritik. Cumhuriyet Halk Partisi süratle sorunun çözümünde entelektüel üstünlüğü, entelektüel yol açıcılığı ele geçirmelidir. Çünkü baktığınız zaman sözde çözüm sürecinden yana görünenler, hadi sözde demeyeyim umuyorum gerçekten öyledir. Çözümü savunanlar aslında bu sorunu bu noktaya getiren, bir dönem Kürt yoktur diyecek kadar bu soruna yabancılaşmış, ideolojik geçmişleri çok çok farklı olan iki siyasi hareket. Biri İslami kanattan biri milliyetçi kanattan… Ama şimdi muhtemelendir ki Suriye’deki sorunlar nedeniyle böyle bir perspektif oluşturdular.”

İlhan Cihaner’in önerisi kabul görürse belli ki CHP’den yeni İmralı sürecine dair daha kapsamlı açıklamalar gelecek.

SİYASETTE BEKLENEN İKİ İHTİMAL

Ve fakat…

Erdoğan ve DEM Parti’nin çıkışlarını da görmezden gelmek olmaz.

Erdoğan “Hedefe yaklaştıkça sabotajlar arttı” derken…

DEM Parti de peş peşe CHP’yi hedef alırken…

Amaç, CHP’yi yeni İmralı sürecini baltalamaya çalışan olarak göstermek olabilir mi?

Çok erken bir soru gibi gelmesin, çünkü…

Europoll araştırma şirketi “2023’te HDP’ye oy verenler bugün hangi partiye oy verecek?” sorusunu sordu. CHP yüzde 9.8 AKP ise yüzde 6.4 çıktı.