İmran Khan’a serbest erişim talebi

7 Ocak 2025’te yapılan ortak basın toplantısında, PTI Genel Sekreteri Salman Akram Raja, PTI Başkanı Barrister Gohar Ali Khan ve Meclis’teki Ana Muhalefet Lideri Omar Ayub, hükümete taleplerini iletti. Ayub, ikinci görüşmelerde hükümet yetkililerinden, PTI kurucusu İmran Khan ile "izinsiz ve serbest" bir görüşme yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Ayub, "Görüşmelerde hiçbir izleme yapılmamalı," dedi.

PTI, HÜKÜMETLE MÜZAKERELERDEKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

PTI, hükümetle gerilimleri azaltmak için geçen ay görüşmelere başladı. İlk olarak, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve 9 Mayıs ile 26 Kasım olaylarının yargısal soruşturulması talepleri öne sürülmüştü. İki turda yapılan görüşmelerde PTI, partinin kurucusu İmran Khan ile sık sık görüşmeler yapılmasını istedi. Ancak PTI, taleplerini yazılı olarak hükümet komitesine sunmadı.

Şu anda görüşmelerde tıkanıklık yaşanıyor; çünkü PTI liderliği, Adıyala Cezaevi’nde İmran Khan ile görüşme izni alamadı. Hükümet yetkilileri, PTI’nin taleplerini yazılı olarak sunmamasını gerekçe göstererek üçüncü bir görüşmenin yapılmasını engelledi. Ancak Ayub, hükümetin kendilerine Khan ile görüşme izni vereceği sözünü verdiğini ifade etti.

İMRAN KHAN’IN HAPİS SÜRECİ VE PTI’NİN TALEPLERİ

İmran Khan, Ağustos 2022’den bu yana hapis cezasını çekiyor. Hapis süreci, eski başbakanın 2022 Nisan ayında görevden alınmasının ardından başlayan bir dizi dava ile ilişkilendiriliyor. PTI liderleri, görüşmelerde cezaevinde kurulan izleme cihazları nedeniyle özgürce konuşamadıklarını belirtti. Ayub, "İmran ile serbest bir ortamda görüşme yapmalıyız," dedi.

MÜZAKERELERE DAİR AÇIKLAMALAR

Gohar Ali Khan, hükümete karşı şikayetlerini dile getirerek, "Hükümetin karşısında çok uzun bir suçlama dosyamız var. Seçimlerde engellenmemiz ve seçim hileleriyle zaferimizin yenilgiye dönüştürülmesi, partimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri," ifadelerini kullandı. Khan, hükümetle yapılacak görüşmelerin önündeki engellerin küçük meseleler olmamalı ve müzakerelerin sürmesi gerektiğini vurguladı.

PTI Genel Sekreteri Salman Akram Raja, partilerinin müzakerelere, halk ile devlet arasındaki uçurumu azaltmak için girdiklerini belirtti. PTI, seçimlerdeki haksızlıklar ve 26 Kasım’da yaşanan olaylar sonrası şehit olan partililerinin ailelerine yönelik tehditlere de dikkat çekti.

PTI, müzakerelerde anlaşma sağlanması adına hükümetin ciddi olmasını ve İmran Khan’ın durumuyla ilgili adil bir çözüm önerilmesini talep etti. PTI, anlaşma yapmak amacıyla kimseyle pazarlık yapmadıklarını yineledi. Khan’ın hapisteki sürecinde, partinin taleplerinin kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.