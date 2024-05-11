İmza atarken kafasına termos düştü

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Roma'da düzenlenen İtalya Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda

Fransız raket Corentin Moutet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek bir üst tur olan 3. tura yükseldi.

Sırp tenisçi, mücadelenin ardından yaşadığı olayla yere yığıldı.

KAFASINA TERMOS GELDİ

Djokovic, taraftara imza dağıtırken kafasına termos düştü.

Dünya 1 numarası, kafasına isabet eden termos sonrası kısa süreli sakatlık yaşadı.

BİLEREK Mİ ATILDI?

Sosyal medyada yayılan ilk görüntü sonrası Djokovic'in kafasına termosun bilerek atıldığı öne sürüldü.

Ancak turnuva yönetiminden yapılan videolu açıklamada tribünden imza almak için aşağı doğru eğilen bir tenisseverin çantasındaki termosun Djokovic'in kafasına düştüğü aktarıldı.

Olay sonrası yerde kalan Djokovic ise, bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu ifade ederken, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Bu bir kazaydı ve şu anda iyiyim, otelde dinleniyorum. Pazar günü görüşürüz." mesajını paylaştı.