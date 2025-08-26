İmza atmaya gitmişti! Galatasaray'a Cuesta'da büyük şok

Galatasaraylı Carlos Cuesta, Spartak Moskova için Rusya'ya gitmişti. Transfere kesin gözüyle bakılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CARLOS CUESTA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Rus basınından Championat'ın haberine göre; Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.

Cuesta, geçtiğimiz kış transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

