İmza atmaya gitmişti! Galatasaray'a Cuesta'da büyük şok

Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Carlos Cuesta, Spartak Moskova'ya imza atmak için Rusya'ya gitmişti. Kolombiyalı savunmacıdan, sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaraylı Carlos Cuesta, Spartak Moskova için Rusya'ya gitmişti. Transfere kesin gözüyle bakılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CARLOS CUESTA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Rus basınından Championat'ın haberine göre; Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.

Cuesta, geçtiğimiz kış transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

