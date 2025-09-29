İn midir, cin midir bu yapay zeka?

Hayatımızı iyiden iyiye işgal etmeye hazırlanan “bir bilinmez”in ayak sesleri yakın çevrelerimizden duyulur hale gelmeye başladı. Kuşatma devam ediyor… Bir “yapay zeka” vaveylası almış başını gidiyor… Her kafadan bir ses çıkarken Metin Aras dostumuz, “Yapay zekayı Anadolu buldu” sözü tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Aras, yapay zekayı Anadolu insanının, “Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına” sözünün vücut bulmuş hali olarak tanımlıyor. Yani, insanlığın bugüne kadarki birikiminden ne kadarını bu yapay zeka havuzuna aktarırsan o kadarını bulabilirsin. Senden kaynaklanmayan bir şey o havuzda yok. Yapay zeka, insan zekasının üstünde bir şey asla değil, aksine onun birikimlerine ve aktarımlarına muhtaç bir yapı… Dolayısıyla çok da abartmamak lazım. Her ne kadar Metin Aras meseleyi bu kadar basitleştirse de bu “yapa zeka” denilen bilinmezin pek çok sorunu da beraberinde getireceği aşikar.

Ben de bu “yapay zeka” fikrine sıcak bakmayanlar safındayım. Herhalde ölene kadar da “doğal zeka”yı her hal ve şartta üstün görenlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Sağolsun Ahmet Rasim Çağın bey, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan, “Kim Korkar Yapay Zekadan” adlı kitabını adıma imzalayıp göndermiş. Ben korkmuyorum ama yapay zekayı sevmiyorum. Ahmet Rasim Çağın’ın bu kitabı belki yüreğimdeki yapay zeka katılığını yumuşatabilir. 1998’de yüksek lisans için gittiği Amerika’dan 2024 yılında dönen Ahmet Rasim Çağın halen Boğaziçi Üniversitesi’nde uygulamalı yapay zeka dersleri vermekte. San Francisco ve Silikon Vadisi’nde 20 yılı aşkın bir süre üst düzey yöneticilik yapan, veren Ahmet Rasim Çağın, “Kim Korkar Yapay Zekâdan / İş Hayatında Yapay Zekâ”yı okurların “dönüşümün bir parçası” olmasını sağlayacak bir rehber kitap olarak planlamış. Biraz biyografi, biraz yol rehberi ve biraz da öngörü kombinasyonu... Ahmet Rasim Çağın yapay zekânın çalışma şekil ve yöntemlerimizi nasıl dönüştürdüğüne dair pratik bir keşif sunarken sahada 20 yıl boyunca biriktirdiklerini de anlatıyor. Bu kitap yapay zekâ hakkında sürekli bir şeyler duyup da “Bu nedir, nasıl çalışır?”, “Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı?” ya da “Yapay zekâ benim için ne ifade eder?” sorularını soran herkes için yeterince açıklayıcı bir kaynak. Karmaşık kodlamaları bilmenize veya daha karmaşık lineer cebir denklemleri çözmenize gerek yok. Çağın,bu çalışmasıyla yapay zekânın bir korku unsuru olarak değil, kullanabilecek bir araç olarak görülmesini amaçladığını belirtiyor ve ekliyor: “Yapay zekâ işinizi elinizden almaz. Ancak bu yeni teknolojiyi rahatça kullanabilen kişiler yakın gelecekte daha başarılı olacaktır.”

Kırmızı kedi Yayınevi Tel:(0212) 244 89 82

* * *

Abdullah Rıza Ergüven; çağımızın ozan, yazar, denemeci, eleştirmen ve düşünbilimcilerinden.

“Sonsuz Değişim, Doğa İnsan, Fizik ve Doğu Düşüncesi” adlı birbirine bağlı üç kitabı bir arada, “Sonsuz Değişim” üst başlığıyla tek cilt halinde okurla buluşturdu. Ergüven’in bu yapıtını diğerlerinden farklı kılan; insanın evrimsel oluşumunu, uzay bilimini, Doğu düşünce ve düşünürlerinin Batı uygarlıklarına etkilerini felsefi ve bilimsel yorumlarla ele almasıdır. Evrenin oluşumu içerisinde doğa-insan çelişkilerini, insanın gelişimini toplumsal dinamo ve düğümleriyle ortaya koyuyor. Evrenimizin geleceğini içeren bilimsel araştırmalarla yoğunlaşan şaşırtıcı düzeydeki öncü haberler “Sonsuz Değişim”i kendi türündeki yapıtlardan farklı kılmaktadır. Pırıl pırıl bir Türkçe, şiirsel dil yapıtın güzelliğini bir kat daha artırıyor. İlk basımı 40 yıl (1985) önce yapılmasına rağmen “Sonsuz Değişim” kitabı düşünsel olarak güncelliğinden bir şey yitirmemiştir. Kitap, yarınlarda da değerini yitirmeden gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak nitelikte bir eser:

“Günümüzün olanaklarına göre, içinde yaşadığımız evrenin dış sınırlarında karanlıktan başka bir şey görülmüyor. Gözlemleyebildiğimiz uzay, evrenin bir parçasıdır. Boş değil uzay, yer yer özdek alanlarıyla kaplı. Birbirinden uzak özdek alanları kendi bölümlerinde oluşuma geçmektedir. Gözlemlenen evrenin samanyolları (galaksları), belki de başka bir evrenin bölümlerine doğru gitmektedir. Bir bölümdeki dağılım, başka bir bölümde yığılımı oluşturmaktadır. Uçsuz bucaksız varlığı, evreni; beynimizin, düşüncemizin kavrayabildiği oranda yansıtabiliyoruz. Doğa, evren üstüne düşüncemiz ya bir çembere ya da sarmala açılıyor. Düşünceyi üreten, oluşturan beyin de özdeş doğa yasalarına göre yapılmıştır.”

Berfin Yayınları Tel: (0212) 513 79 00

* * *

Prof. Dr. Sultan Tarlacı ülkemizin beyin üzerine çalışan önde gelen bilim adamlarından. Yeni kitabı, “Kuantum Beyin / Nörokuantoloji”yi okurlarına, “Gelin beraber bir yolculuğa başlayalım... Beynin derinliklerine seyahat... Geleceğin bilgisine gelecek gelmeden ulaşalım ve hayalini kuralım...” sözleriyle takdim ediyor.

Kuantum mekaniğinin fizik biliminin son aşaması olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı devamla şu görüşleri sıralıyor:

Deneylerle mükemmel uyuşan kesinliğine ve güvenilirliğine rağmen zaman içerisinde mutlaka başka kavramlara dönüşme ve hatta kuantum fiziği ötesi yeni bir fiziğe dönüşecek ya da sıçrayacaktır. Bu bilimin genel yaklaşımıdır. Her teori ne kadar ideal ve güçlü kabul edilse de zaman içerisinde mutlaka yerine daha iyileri geçecektir. Tıpkı geçmişte çok doğru kabul ettiğimiz ve artık başka teoriye gerek yok bunun kuralları tüm evreni açıklamaya ve hatta Tanrı'nın aklından ne geçtiğini anlamaya yeterlidir dediğimiz klasik (Newton) fiziği gibi. Hâkimiyeti 300 yıl çok güçlü bir inançla sürdü... Sonra inanç bir anda çöktü...

Aslında bu bilimin doğal seyriydi ama bunu bilmeyen birçok kişide derin hayal kırıklıkları yarattı. Ardından kuantum mekaniği mucizesi çıktı. Kuantum mekaniğinin sinir sistemi ve et beyinlerimizde devreye girdiğini ortaya koymak bize birçok şeyi daha iyi anlama fırsatı verecektir. Elimizdeki klasik fizikle anlamakta zorluk çektiğimiz bilinç bilincin birliği bellek zihin içeriği (qualia) farklı bilinç durumları içimizdeki "ben" duygusu parapsikolojik fenomenleri ve hatta ölümden sonra bilincimize/düşüncelerimize ne olacağına bir açıklama getirebilir.

Kuantum mekaniği en kötü ihtimalle beyin çalışmasında işe karışmıyor olabilir! Bunu kabul etsek bile bilincimiz ve diğer beyin özelliklerini kuantum mekaniği özellikleri ile bir araya getirmek en azından bize yeni bakış açıları ve farklı düşünme şekilleri kazandırabilir. En azından beynimize hiçbir zararı olmayacak şekilde bize zihin jimnastiği yaptırır.

Üsküdar Üniversitesi Yayınları Tel:(0216) 400 22 22