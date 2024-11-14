İnaktivite reboot: Apple'ın cihaz güvenliğini arttıran yeni özelliği

Apple’ın iPhone’lara eklediği yeni yazılım güvenlik özelliği, cihazın 72 saat boyunca açılmaması durumunda otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlıyor. Güvenlik araştırmacıları, bu özelliğin iPhone’ları daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta, bazı iPhone’ların gizemli bir şekilde kendiliğinden yeniden başlatıldığına dair endişeler gündeme gelmişti. Bu durum, adli tıp uzmanlarının cihazlara erişimini zorlaştırarak veri çıkarmalarını engelliyordu.

Hasso Plattner Enstitüsü'nden güvenlik uzmanı Jiska Classen, bu yeni özelliği ilk fark eden isimlerden biri oldu. Classen, “inaktivite reboot” özelliğinin iPhone’ları 72 saat sonunda yeniden başlattığını gösteren bir video paylaştı. Apple, iPhone’ların bu özelliği ile daha güvenli hale geldiğini vurguluyor.

Magnet Forensics, dijital adli ürünler sağlayan bir şirket, bu güvenlik özelliğinin 72 saatlik bir süre ile devreye girdiğini doğruladı. Bu özellik, kullanıcıların şifreleme anahtarlarını iPhone’un güvenli yonga setinde kilitleyerek cihazları daha güvenli hale getiriyor. Classen, bu özelliğin hırsızlar için de zorluklar yarattığını belirtti.

Ancak bu özellik, adli otoritelerin suçluların cihazlarından veri almasını tamamen engellemiyor. Üç gün, uzmanlarla koordineli çalışmalarla veriye ulaşmak için hala yeterli bir süre olabiliyor.

Apple, güvenlik önlemleri konusunda uzun yıllardır eleştiriler alıyor. 2016 yılında FBI, Apple’a dava açarak iPhone’ların kilidini açmak için bir arka kapı talep etmişti. Ancak, Apple’ın karşı duruşu nedeniyle FBI, Azimuth Security adlı bir startup’tan yardım alarak cihazın kilidini açmayı başardı.