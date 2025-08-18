İnan Güney gözaltına alınmıştı! İBB soruşturmasında gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 15 Ağustos'ta gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de yer aldığı 44 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerin tamamlanması ile 44 kişi adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINDA OLAN İSİMLER
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney,
İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman,
Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı,
Hasan Yalaz,
Bora Aramacı,
Aysun Vural,
Esma Bayrak,
Güngör Bozkurt,
Hasan Erkan Kabakçı,
İsmail Akkaya,
Asraf Engin Güner,
Mehmet Kaya,
Ersan Şık,
İbrahim Can Yaman,
Yunus Göçer,
Nurul Taha Yüksel,
Alper Yıldırım,
Deniz Göleli,
Duygu Fikirli,
Şükrü Fındık,
Nazlı Dalar,
Veysel Eren Güven,
Burak Karakuş,
Alican Ayvataş,
Mustafa Serez Yerli,
Erdal Akbay,
Mehmet Akif Bulut,
Sabriye Akkaya,
Çiğdem Nasuhbeyoğlu,
Ümit Karakaya,
Mahir Gün,
Recep Cebeci,
Ferda Yıldız Selbasan,
Yusuf Yüce,
Kazım Eren Sönmez,
Ahmet Bozkurt,
Tarık Bora,
Mesut Taşkın,
Tuğba Koçak,
Hare Dinçer,
Seyhan Özcan,
Mehmet Türkoğlu,
Utku Doğruyol,
Zekai Kırat.
