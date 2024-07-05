İnan Kıraç dayanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnan Kıraç dayanamadı

Abisini kaybetmenin acısını yaşayan İnan Kıraç Galatasaray genel kurulu için harekete geçti.

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’da 6 Temmuz Cumartesi günü (yarın) genel kurul toplanıyor.

Yönetim Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz tesisleri, Aslantepe vadisi projesi, Büyükçekmece arazisi ve diğer tesislerin gelişimi ile ilgili olarak genel kuruldan yetki talep edecek.

Son olarak Erden Timur ile yaşananlar nedeniyle Dursun Özbek’in eli kongrede zayıflarken önemli bir isimden destek buldu.

Geçtiğimiz günlerde abisi Can Kıraç’ı kaybeden İnan Kıraç’ın Dursun Özbek’e istediği yetkiyi alması için destek olacağı iddia edildi.

Kıraç’ın bu projeler ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye mali açıdan fark atabileceğine inandığı belirtiliyor.

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