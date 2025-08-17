İnan Kıraç ve kızı arasındaki gerilimde yeni gelişme!

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile aralarındaki ailevi ve hukuki sorunlarla uzun zamandır gündemde yer alıyordu. Baba-kız arasındaki gerilim, yıllardır devam eden hukuki mücadeleye dönüşmüştü

İlişkilerin bozulmasında fitili ateşleyen olay hayatını kaybeden Suna Kıraç’ın mirasının İpek Kıraç’a bırakılması neticesinde İnan Kıraç’ın bu vasiyete karşı açtığı dava oldu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç’ın geçen yılın sonunda sürpriz bir şekilde Emine Alangoya ile evlenmesiyle daha da alevlendi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU DİKKATE ALINDI

İpek Kıraç, babasının evlilik sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek açtığı dava sonucunda, mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak evliliğin geçersiz olduğuna ve “mutlak butlan” ile iptaline karar kıldı.

Özel bir hastanede tedavi gören İnan Kıraç hakkında kızı İpek Kıraç’tan yeni bir paylaşım geldi.

Kıraç, paylaşımında “Yıllardır bu cümlenin hayaliyle yaşıyordum” ifadesine yer verdi.

"BABAMA KAVUŞTUM, ARAMIZA FENA GİRMİŞLER"

Instagram hesabından babasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan İpek Kıraç, paylaşımına şu notu ekledi:

*Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı: ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor’… Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile… Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik.

*Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık… ‘Seni çok seviyorum, seni çok özledim!’ diyebildim hıçkıra hıçkıra… Sitemliydi. ‘Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?’ dedi. ‘Aramıza girdiler’ diyebildim sadece…

*O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz.

*Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Ama önemli olan ben babama kavuştum…

*Evet, devam eden davalar var ve durum çok karışık. Ama babamın bana tekrar ‘biricik yavrum’ demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım.

*Emin olduğum tek bir şey var: Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim.”

