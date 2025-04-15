İnan Kıraç'ın Adli Tıp raporu sızdı! Okuduklarınıza inanamayacaksınız

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evliliği uzun süre gündem olmuştu.

Kızı İpek Kıraç da evliliğin iptali için mücadele etmiş, babasının "akli melekelerinin" yerinde olmadığını öne sürmüştü.

Mahkeme İpek Kıraç'ın başvurusu üzerine İnan Kıraç'ı muayene için Adli Tıp Kurumu'na sevk etmişti.

Demans teşhisi konulan İnan Kıraç'a mahkeme vasi atamıştı. İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.

Öte yandan mahkeme öncesi İnan Kıraç'ın Adli Tıp raporunun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; raporda, "26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iradesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı" ifadeleri kullanıldı.

Raporun ayrıntıları sızdırıldı:

- İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi.

- O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi.

- Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.

- Saat çizip rakamları yerleştiremedi.

- Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi

- Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.

- Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi.

- Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştı.