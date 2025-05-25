İnan Kıraç'ın tartışmalı evliliğinde karar haftası

İnan Kıraç, 2024 Aralık’ında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için kızı tarafından dava açılmış ve bu süreçte son olarak tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmadan üç kişi tarafından götürülmesiyle gündeme gelmişti. Kıraç’a vasi olarak atanan iki kişi, iş insanının 20 Aralık 2024’te evlendiği Emine Alangoya ve bazı şüpheliler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu. Polis ekipleri, bu ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüpheliler B.C., A.Ş. ve K.İ.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İnan Kıraç vasilerine teslim edilmiş ve evine götürülmüştü.

Son günlerde “kaçırıldığı” iddialarıyla konuşulan İnan Kıraç’ın tartışmalı evliliğiyle ilgili dava, bu hafta sonuçlanacak.

İnan Kıraç kaçırılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme

İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’nda nörolojik testlere tabi tutulmasına karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerinin değerlendirildiği Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda heyete çıkmıştı. Testlerin ardından hazırlanan rapor mahkemeye sunulmuş, raporda İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırmış ve avukat Atakan Yılmaz ile Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atamıştı.

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Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen “evlenmenin iptali” davasına taraf avukatları katılmıştı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam eden vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.