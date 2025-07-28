İnan Kıraç’ın vasilerinden skandal hamle: Baro avukatına servet gibi ücret!

Türkiye'nin en zengin insanlarından İnan Kıraç'ın hafızasının ve karar verme mekanizmasının yerinde olmadığı iddia edildi.

Kızı İpek Kıraç ile de karşı karşıya gelen İnan Kıraç, Koç Holding'de uzun yıllar muhasebe müdürlüğü yapan Emine Alangoya ile evlendi.

Alangoya ile evlilik hakkındaki vasi kararının ardından iptal edildi. 26 Mayıs'ta sessizliğini bozan Alangoya, Kıraç'a komplo kurulduğunu iddia etmişti:

"87 yaşındaki İnan Bey’e 41 yaşındaki kızı İpek Kıraç tarafından açılan davalar neticesinde fiil ehliyeti yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi atandı.

İnan Bey kurucusu olduğu Galatasaray Eğitim Vakfı’nın yanı sıra İnan Kıraç Vakfı’nı kurdu ve tüm malvarlığını, her şeyini bu vakfa, vakıf senedi uyarınca da bir sonraki aşamada Galatasaray Eğitim Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Olaylar bundan sonra çıktı. İnan Bey’in tüm mal varlığını eksiksiz bir biçimde bu iki vakfa bağışlama iradesini göstermesi bütün bu şiddetli hukuk ve algı operasyonlarının başlamasına neden olmuştur"

VASİLER ÇORUM'DAN AVUKAT TUTTU, 128 MİLYON LİRA VERDİ

İnan Kıraç'ın vasilerinin de Çorum Barosu'ndan bir avukata 128 milyon lira ödeme kararı aldıkları öğrenildi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından İnan Kıraç'a atanan iki avukat vasi, atanır atanmaz Kıraç'ın tüm yetkili avukatlarını azletti.

İki vasi azlettikleri avukatların yerine de Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı atadılar.

Vasiler, Avukat Eşref Kaya'ya da 128 milyon lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.