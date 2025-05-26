İnanılır gibi değil! Evlilik vaadiyle tam 7 milyon lira dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İranlı P.N isimli kadın İstanbul'da tanıştığı İranlı A.G.H tarafından evlilik vaadiyle 7 milyon lira dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Paranın şüphelinin annesi P.S.'nin hesabına havale yapıldığını tespit etti. P.S. yurt dışına çıkmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İranlı P.N. (28), iş için İstanbul'da bulunduğu dönemde tanıştığı ve evlilik planı yaptığı İranlı A.G.H. (31) tarafından dolandırıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde ifadesi alınan P.N., A.G.H. ile restoranda tanıştıklarını ve bir süre görüştükten sonra evlilik kararı aldıklarını belirterek kendisine farklı zamanlarda 7 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini gönderdiğini söyledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, A.G.H.'nin yurt dışına kaçtığını, paraların ise annesi P.S.'nin (51) hesabına havale edildiğini belirledi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Yapılan çalışmanın ardından paraların havale edildiği hesabın sahibi anne P.S.'yi takibe alan polis, 23 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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