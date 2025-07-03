İnanılır gibi değil! Türkiye sıcaktan kavrulurken onlar buz tuttu

Kaynak: İHA
İnanılır gibi değil! Türkiye sıcaktan kavrulurken onlar buz tuttu

Türkiye temmuz ayının gelmesiyle sıcaktan bunalırken Ağrı Dağı’nda hava sıcaklığı eksi 35 derece olarak ölçüldü. Ağrı Dağı’na bir grup dağcı tırmanış yaparken saçları kaşları buz tuttu. O anları paylaşan rehber “Zirveye ulaşmak hepimiz için gurur vericiydi" dedi.

Uzmanlar sıcak havalara karşı uyarıda bulunurken, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda, hava sıcaklığı eksi 35 dereceyi gördü.

SAÇLARI SAKALLARI BUZ TUTTU

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı, hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgede zor anlar yaşadı.

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Yoğun sis, şiddetli rüzgar ve buz kesen havaya rağmen tırmanışlarını devam ettiren dağcılar, yerel dağ rehberi Resul Civaş liderliğinde başarıyla zirveye ulaştı. Saç ve sakalları buz tutan dağcılar için tırmanış unutulmaz bir deneyim oldu.

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Rehber Civaş, zirvede karşılaştıkları hava şartlarının olağanüstü olduğunu belirterek, "Temmuz ayında eksi 35 dereceyle karşılaşmak oldukça nadir. Sis ve fırtına tırmanışı ciddi şekilde zorlaştırdı ancak ekibimiz büyük bir özveriyle hareket etti. Zirveye ulaşmak hepimiz için gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.

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