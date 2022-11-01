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  • Barcelonalı yıldız futbolcu Pique'nin 20 milyon dolar verip satın aldığı otelin bahçesinde korkunç manzara. Tam 250 tane

Barcelonalı yıldız futbolcu Pique'nin 20 milyon dolar verip satın aldığı otelin bahçesinde korkunç manzara. Tam 250 tane çıktı

Dünya spor basınına bomba gibi düşen haber İspanya'da yaşandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:03
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İnanılmaz ama gerçek. 20 milyon dolar yatırım yapan Pique'nin otelinin bahçesinde 250 mezar keşfedildi

Barcelonalı yıldız futbolcu Pique'nin 20 milyon dolar verip satın aldığı otelin bahçesinde korkunç manzara. Tam 250 tane çıktı
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Gerard Pique'nin Malaga'da satın aldığı otelde 250 mezar bulundu.

Yapılacak çalışmalar sonrası mezarların hangi yüzyıldan kaldığı belirlenecek.

Barcelona oyuncusu Gerard Pique, son dönemde saha içinden ziyade saha dışındaki olaylarıyla ön plana çıkıyor.

35 yaşındaki Pique, aynı zamanda yaptığı yatırımlarla da biliniyor.

Marca'nın haberine göre; yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı otelin altında 250 mezar bulundu.

İspanya milli takımı oyuncusu, bu yatırımı için o dönem 20 milyon Dolar harcamıştı.

Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir" dedi.

Yapılacak çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.

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