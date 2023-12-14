İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı, Son 16 Turu'na kalan ve 3. sırayı alıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek takımlar belli oldu.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmaların oynandığı geceye PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Mbappe'nin kaçırdığı gol damga vurdu.

Fransız yıldız; Borussia Dortmund savunmacısı Süle'yi geçip bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kobel'i de geride bırakan Mbappe topu boş kaleye yuvarladı.

PSG'nin yıldız forveti Mbappe neredeyse gol sevincini yaşamaya başlamıştı bile! Ancak bir anda ortaya çıkan Süle, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı olağanüstü bir çabayla kornere gönderdi.

Bu anları hem futbolseverler hem de pozisyonun kahramanı Mbappe şaşkınlıkla izledi.

1-1 biten karşılaşmada Dortmund lider, PSG de ikinci sırada son 16'ya kaldı.