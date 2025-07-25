İnanılmaz! Barcelona'yı dolandırdılar

Barcelona Kulübü, Perşembe sabahı Japonya’ya yapacağı ziyaretin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, “F.C. Barcelona, sözleşmeye sadık kalınmaması nedeniyle 23 Haziran Pazar günü Japonya’da oynanması planlanan karşılaşmaya katılamayacağını kamuoyuna bildirir” ifadeleri yer aldı.

Asya turunun ilk ayağı olan Tokyo’daki Vissel Kobe maçı iptal edilirken, Güney Kore’de yapılacak ikinci ayağın da risk altında olduğu duyuruldu.

D-DRIVE’DAN YASUDA GRUBU’NA AĞIR SUÇLAMALAR

Organizatör şirket D-Drive’ın CEO’su Seul Ham, maçın iptalinden Japonya merkezli Yasuda Grubu’nu sorumlu tuttu. Ham, “Yasuda Grubu’nun sahte belgeler sunduğuna ve ödeme yapıldığına dair yanlış beyanlarla dolandırıcılık yaptığına dair ses kayıtlarına sahibiz” dedi.

Ham ayrıca, Barcelona’nın kararını doğru bulduğunu belirterek, “Yasuda Grubu’na karşı tazminat talebiyle yasal işlem başlatacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE AYAĞI DEVAM EDEBİLİR

D-Drive, Japonya’daki krizden farklı olarak Güney Kore’deki hazırlık maçları için tüm planlamaların eksiksiz yapıldığını, yalnızca uçuş giderlerinin tamamlanması gerektiğini açıkladı. Seul Ham, “Koreli taraftarlarımız endişelenmesin, gösteriler planlandığı gibi sürecek” dedi.

FİNANSAL KRİZ RAKUTEN’İN İTİBARINA ZARAR VERDİ

Barcelona ile Vissel Kobe arasındaki maçın finansmanı için Yasuda Grubu tarafından yapılması gereken ödemenin gönderilmediği ortaya çıktı. Bu kriz, Japon teknoloji devi Rakuten’in itibarına da zarar verdi.