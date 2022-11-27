Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırı. Bir taraftar korner bayrağı ile saldırdı. İnanılmaz görüntüler

Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Takımlar soyunma odasına gitti.
MAÇ ERTELENDİ
Yaşanan olaylar sonrasında maç ertelendi.
Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Takımlar soyunma odasına gitti.
MAÇ ERTELENDİ
Yaşanan olaylar sonrasında maç ertelendi.
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