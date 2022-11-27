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  • Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırı. Bir taraftar korner bayrağı ile saldırdı. İnanılmaz görüntüler

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırı. Bir taraftar korner bayrağı ile saldırdı. İnanılmaz görüntüler

Altay-Göztepe derbisinde inanılmaz bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 19:46
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İnanılmaz görüntüler. Bir taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vurdu

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırı. Bir taraftar korner bayrağı ile saldırdı. İnanılmaz görüntüler
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Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Takımlar soyunma odasına gitti.

MAÇ ERTELENDİ

Yaşanan olaylar sonrasında maç ertelendi.

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