Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta zorlu maçlara sahne oldu. Gecenin en ilgi çekici maçlarından biri Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester City ile Dortmund arasındaki mücadeleydi.

City kendi evindeki karşılaşmaya fırtına gibi başladı. 22'de Phil Foden takımını 1-0 öne geçirdi. 29'da ise tarihi bir gol geldi. Eski Dortmund oyuncusu Erling Haaland filelere gönderdiği topla İngiliz ekibini 2-0 öne geçirdi. Bu gol Norveçli futbolcunun 52. Şempiyonlar Ligi maçında 54. golü oldu. Haaland attığı golden sonra sevinmeyerek eski takımına saygısını gösterdi. 57'de Phil Foden bir kez daha Dortmund ağlarını havalandırdı ve skoru 3-0 getirdi. 72'de Alman takımından Andon topu filelere gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 90+1'de Ryan Cherki takımının dördüncü golüü attı. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince City karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Guardiola'nın takımı 4 maç sonunda puanını 10'a çıkardı ve dördüncü sıradaki yerini korudu. Dortmund ise 7 puanla 14. sırada.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şöyle...

Newcastle United - Athletic Bilbao 2-0

Benfica - Leverkusen 0-1

Clup Brugge - Barcelona 3-3

Inter - Kairat 2-1

Marsilya - Atalanta 0-1