İnanılmaz olay... Futbolcular yere yatıp hareketsiz bekledi

Tanzanya'da bir futbol maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında sahanın ortasına arı sürüsü girdi. Can havliyle kendilerini korumaya çalışan futbolcuların hepsi yere yatarken, arı saldırısı yaklaşık beş dakika sürdü.

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings ???? (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025

Saldırıdan yalnızca sahadaki futbolcular değil, yedek kulübesi ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı oyuncular tribünlerin altına sığınırken, kameramanın da arılardan nasibini aldığı görüldü. Arı sürüsü uzaklaştıktan sonra karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Maçın geri kalanı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Olayda kimse zarar görmedi.

