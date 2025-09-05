İnanılmaz olay... Futbolcular yere yatıp hareketsiz bekledi

Kaynak: Haber Merkezi
Tanzanya’da maç oynanırken sahayı bir anda arı sürüsü bastı. Futbolcular, hakemler ve yedek kulübesindekiler büyük panik yaşarken, herkes yere uzanarak hareketsiz kaldı.

Tanzanya'da bir futbol maçında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında sahanın ortasına arı sürüsü girdi. Can havliyle kendilerini korumaya çalışan futbolcuların hepsi yere yatarken, arı saldırısı yaklaşık beş dakika sürdü.

Saldırıdan yalnızca sahadaki futbolcular değil, yedek kulübesi ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı oyuncular tribünlerin altına sığınırken, kameramanın da arılardan nasibini aldığı görüldü. Arı sürüsü uzaklaştıktan sonra karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Maçın geri kalanı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Olayda kimse zarar görmedi.

