İnanılmaz transfer! Mauro Icardi ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılara büyük şok

Galatasaray'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre formasında ayrı kala Mauro Icardi'nin bu yaz ayrılığı gündemde. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsiz olan yıldız golcü Mauro Icardi'nin transferi için eski kulübünün ezeli rakibi devreye girdi.

MAURO ICARDI İÇİN MILAN DEVREDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi, bu yaz Serie A'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız golcü için eski takımı Inter'in ezeli rakibi Milan devreye girdi. Çizme ekibi, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin istediği Icardi'nin transferini kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Haberin ayrıntılarında, Galatasaray'ın yaklaşık 10 milyon euro bonservise ikna olacağı belirtilirken, "Mauro Icardi, Allegri'nin takımına hızla uyum sağlayacak." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Icardi'nin de Serie A'ya geri dönüşe sıcak baktığı belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkmış ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 1072 dakika sahada kalan Dünyaca ünlü golcü, 6 gol ve 2 asistle skora etki etmeyi başarmıştı.