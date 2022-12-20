İnatçı Keçiler Kadıköy'de

Kemal Başar'ın yazıp Savaş Başar'ın yönetmenliğindeki müzikli, danslı çocuk oyunu; "İnatçı Keçiler"… İki keçinin kütük üstünde yıllar önceki inatlaşmasının sonu ikisinin de göle düşmesiyle bitmiş, keçilerden birinin boynuzu kırılmıştır. Arkadaşlıkları biten iki inatçı keçi artık yaşlanmış olsalar da, o kütükten birbirlerinin tarafına geçmez, torunlarının da karşıya geçmesine ve arkadaş olmasına izin vermez. Yavru keçilerimiz dostluğun, barışın, sevginin önemini acaba inatçı dede keçilere anlatabilecekler mi?