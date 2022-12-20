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İnatçı Keçiler Kadıköy'de

Yavru keçiler, inatlarını sürdüren dede keçilere acaba barış, sevgi ve dostluğun önemini anlatabilecekler mi? İşte bunun cevabını minikler 24 Aralık Cumartesi 13.00 ve 15.00 Barış Manço Kültür Merkezi'nde bulacaklar.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:08
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İnatçı Keçiler Kadıköy'de

İnatçı Keçiler Kadıköy'de
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Kemal Başar'ın yazıp Savaş Başar'ın yönetmenliğindeki müzikli, danslı çocuk oyunu; "İnatçı Keçiler"… İki keçinin kütük üstünde yıllar önceki inatlaşmasının sonu ikisinin de göle düşmesiyle bitmiş, keçilerden birinin boynuzu kırılmıştır. Arkadaşlıkları biten iki inatçı keçi artık yaşlanmış olsalar da, o kütükten birbirlerinin tarafına geçmez, torunlarının da karşıya geçmesine ve arkadaş olmasına izin vermez. Yavru keçilerimiz dostluğun, barışın, sevginin önemini acaba inatçı dede keçilere anlatabilecekler mi?

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