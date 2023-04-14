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İnatlaşan İETT ile kamyonet şoförü trafiği felç etti

Bağcılar Matbaacılar Caddesi'nden Mahmutbey gişelerine ilerleyen bir İETT otobüsü ile kamyonet, tek şeride düşen yolda sıkışınca trafik felç oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:27
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İnatlaşan İETT ile kamyonet şoförü trafiği felç etti

İnatlaşan İETT ile kamyonet şoförü trafiği felç etti
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İki araç da bariyerlerle daralan yolda ilerlemek için inatlaşınca yan yana sıkıştı.

İETT otobüsünün arızalanmasıyla arkada kilometrelerce kuyruk oluştu.

Sürücüler, mesainin bitmesiyle birlikte araçlarıyla İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu Mahmutbey gişelerine doğru ilerledi.

Ancak sıkışan trafik nedeniyle yolda dakikalarca beklediler.

İETT sürücüsü, motor bölümünü açarak otobüsü tamir etti ve araç hareket etti.

Ancak otobüs, bir otomobile çarptı ve vatandaşlar el birliğiyle otomobili kaydırarak İETT otobüsünün geçmesini sağladı.

Yaklaşık 45 dakikalık kapanmanın ardından yol yeniden açıldı.

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