İnce belin sırrı ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Yeni araştırmalar, zerdeçalın günlük tüketiminin kilo kaybını hızlandırabileceğini ve özellikle bel çevresindeki yağlanmayı azaltabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, bu geleneksel baharatın aktif bileşeni kurkuminin anti-enflamatuar özelliklerinin obeziteyle mücadelede etkili olabileceğini belirtti. Özellikle metabolik sendromu olan bireylerde bel inceltme konusunda umut vadeden sonuçlar elde edildi.

Zerdeçal, Asya mutfağının vazgeçilmezi olan ve binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan bir baharat olarak biliniyor.

Son yıllarda bilimsel çalışmalar, zerdeçalın kilo yönetimi üzerindeki etkilerini daha yakından incelemeye başladı. Özellikle kurkumin adlı aktif bileşeni, enflamasyonu azaltma ve metabolizmayı hızlandırma potansiyeliyle dikkat çekti.

Bir meta-analiz çalışmasında, zerdeçal takviyelerinin vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığı ve bel çevresini önemli ölçüde azalttığı gözlendi. Bu etki, obeziteyle ilişkili enflamatuar belirteçleri baskılayarak gerçekleşiyor; örneğin, fazla kilolu bireylerde yüksek seviyede bulunan enflamasyon markerleri, kurkuminle %37 oranında düşürülebildi.

Johns Hopkins Medicine'den klinik diyetisyen Mary-Eve Brown, zerdeçalın anti-enflamatuar özelliklerinin eklem ağrılarından obeziteye kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayabileceğini vurgulayarak, "Kurkumin, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücreleri koruyor ve bu da metabolik sağlığı destekliyor" dedi.

Benzer şekilde, Harvard Health Publishing'den beslenme uzmanı Jenette Restivo, zerdeçalın düzenli tüketiminin kalp sağlığı ve kilo kontrolü için umut verici olduğunu, ancak etkilerin yüksek dozlarda daha belirginleştiğini belirtti. Restivo, "Kurkuminin biyoyararlanımı düşük olsa da, siyah biberle birleştirildiğinde emilimi %2000'e kadar artıyor" diye ekledi. Bilimsel kanıtlar da bu görüşleri destekledi.

Bir sistematik derleme ve meta-analiz, 21 randomize kontrollü çalışmayı inceledi ve 1.604 katılımcıda zerdeçal alımının VKİ'yi %0.37, vücut ağırlığını %0.23 ve bel çevresini %0.25 oranında azalttığını ortaya koydu. Bu çalışma, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet hastalarında bel inceltme etkisinin daha belirgin olduğunu gösterdi. Katılımcıların bel çevresi ortalama 2-3 cm incelirken, leptin seviyeleri (iştahı artıran hormon) %97 oranında düştü, adiponektin (yağ yakımını teşvik eden hormon) ise %105 arttı.

Araştırmanın baş yazarı Zatollah Asemi, "Kurkumin, yağ dokusundaki enflamasyonu doğrudan hedefleyerek kilo kaybını kolaylaştırıyor" yorumunu yaptı.

Başka bir meta-analizi, 50 randomize kontrollü çalışmayı kapsayarak zerdeçal takviyelerinin vücut ağırlığını ortalama 0.59 kg, bel çevresini ise 1.32 cm azalttığını doğruladı. Bu etki, özellikle biyoyararlanımı artırılmış formüllerde (örneğin piperin içerenlerde) daha güçlüydü. RUSH University'den obezite uzmanı Dr. Thomas M. Holland, bu bulguları "nüfus sağlığı açısından küçük ama anlamlı" olarak nitelendirdi:

"Tip 2 diyabet ve prediyabetli bireylerde 2 kg kilo kaybı ve 2-3 cm bel incelmesi, kardiyovasküler riskleri azaltabilir."

Holland, zerdeçalın termojenez (kalori yakımını artıran süreç) yoluyla metabolizmayı hızlandırdığını ve bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkilediğini belirtti. Ancak uzmanlar, zerdeçalın mucizevi bir çözüm olmadığını vurguladı.

Healthline'dan beslenme uzmanı Ryan Raman, "Günlük 400-600 mg kurkumin dozu, 3 aya kadar güvenli kabul ediliyor, ancak uzun vadeli etkiler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.