İnce bir bel için şart

Zayıflamaya çalışıyorsanız muhtemelen spor da yapıyorsunuzdur ve elbette yediklerinize de dikkat ediyorsunuzdur. Ancak tüm bunları yaparken yediğiniz daha doğrusu eksik etmemeniz gereken besin maddelerinin olduğunu da bilmeniz gerekiyor. İşte o eksik etmemeniz gereken besinler:

YOĞURT

Yoğurt mide-bağırsak sistemi üzerinde iyi bir etkiye sahiptir, bu da düz bir karın ve ince bir bel için şart.

DOMATES

C vitamini, K vitamini, potasyum, manganez ve bakır açısından zengindirler, güçlü bir antioksidan olan likopen içerirler, bol miktarda lif içerirler ve çok az kalori sağlarlar.

ÇAM FISTIĞI

Kalori açısından zengin (100 gramı yaklaşık 670 kalori içerir), ancak mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar ve bu konuda önemli olan şey iştahı bastırırlar çünkü doymamış yağ asidi pinolenik içerirler.

BÖĞÜRTLEN

Bunun yanında vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Diyetinize ekleyin ve günlük olarak yiyin. Mevsimindeyken taze olarak, mevsimi olmadığında ise donmuş halde veya kuru olarak tüketebilirsiniz.

ISPANAK

K vitamini ve demir açısından zengin olmalarına ek olarak, düşük kaloridirler ve çok fazla lif içerir.Vücuttaki iltihabı azaltır, şişkinliği bastırır ve zayıflatır.

MERCİMEK

Demir ve lif bakımından çok zengindir ve yağ oranı düşük. Kırmızı et için harika bir alternatif.

ACI BİBER

Acı biberde bulunan kapsaisin maddesi sindirime iyi gelir ve kilo vermeyi destekliyor.



CHİA TOHUMLARI

Zengin bir protein kaynağı. Öğünlerinize eklerseniz daha uzun süre tok hissedersiniz ve gün boyunca daha az yemek yersiniz.

YUMURTA

Kaliteli bir kahvaltının anahtarı ve sağlıklı bir diyetin temeli yumurta kesinlikle sofrada olmalı.