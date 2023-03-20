Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İttifakı boz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, açık mektup yayımlayarak "Cehennemin yolunca taş döşemiş siyasetçi konumuna düşmeyiniz" sözleriyle kendisini adaylıktan çekilmeye çağıran eski LDP Genel Başkanı Cem Toker'e yanıt verdi.



Sosyal medya hesabından Cem Toker'e açık mektup yayımlayan İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aday olmayacağını açıkladığını anımsattı.



İnce, şöyle devam etti: "Bu doğrudur. Ancak, seçim sürecinde ve sonrasında yaşadıklarım aslında seçilmek için değil tasfiye edilmek için aday gösterildiğimi gösteriyordu."



Cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla girilmesinin Cumhur İttifakı'nın işine geldiğini öne süren İnce, "Erdoğan’ın amacı bütün muhalefeti tek bir kayığa bindirip ondan sonra tekmeyi vurmaktır" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI BOZMALI"

"Toplam oyu yüzde 1,5’u geçemeyen ve toplumsal temsili zayıf olan partilerle sırf adaylığını onayladıkları için sürdürdüğü ittifakı Kemal Bey vakit varken bozmalıdır" diyen İnce, şöyle devam etti: "Seçimin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan kaybedecektir. Ben bunu görüyorum ve tek amacım bunu gerçekleştirmektir."



Aday olmak gibi kişisel bir tutkusu olmadığını belirten İnce, "Herkes bilsin ki ülkemin menfaatini her şeyin üzerinde tutarım. Bununla birlikte adaylığımın gördüğü ilginin bu muhalefet anlayışını benimseyenlere bazı şeyleri fark ettirmesini umut ediyorum. Siyaset bir vekâlet işidir. Biz belirli bir seçmen grubunun vekili olarak siyaset yapıyoruz. Bir toplumsal talebi dillendiriyoruz. Benimle yola çıkan, partiye yardımda bulunan, gece gündüz hiçbir menfaati olmadan çalışan yol arkadaşlarımı hiçe sayarak kendi başıma alabileceğim bir karar da olamaz" ifadelerini kullandı.

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