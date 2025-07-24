İncelemek için istedi! Sonra son surat kaçtı: Güven timleri peşinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
İncelemek için istedi! Sonra son surat kaçtı: Güven timleri peşinde

Bursa’da vitrindeki bir cep telefonu incelemek istediğini söyleyerek görevliden aldı. Telefonu eline geçiren S.K., hızla koşarak kaçtı. Şüphelinin alıp kaçtığı telefonun maddi değerinin 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasına giren S.K., vitrindeki 100 bin lira değerindeki telefonu inceleyeceğini söyleyerek görevliden istedi. Cep telefonu eline alıp koşarak mağazadan çıkan S.K., bölgede görevli "Güven Timleri" tarafından yakalandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; S.K.'nin çaldığı telefon ile kaçtığı, ardından bir iş yerinin önünde "Güven Timleri" tarafından yakalandığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede "Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncelemek için istediği son model telefonu alır almaz kaçtı

İncelemek için istediği son model telefonu alır almaz kaçtı

İncelemek için istediği son model telefonu alır almaz kaçtı

İncelemek için istediği son model telefonu alır almaz kaçtı

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