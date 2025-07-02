İncelmek isterken mahkemelik oldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
İncelmek isterken mahkemelik oldular

Kayseri'de gittikleri güzellik salonunda bölgesel incelme seansı satın aldıkları iddia edilen H.K. ve M.C.'nin yağma, hakaret ve tehdit suçlamasıyla yargılandığı dava Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Güzellik salonu çalışanın tanık olarak dinlendiği mahkemede tanık, M.C.'nin seansın ardından seanstan sonuç alamadığını belirterek para iadesi istediğini, para iadesinin yapılmaması üzerine şirket ortaklarından R.Ö.'nün şahsi telefonu ve şirket telefonunu aldığını ve M.C.'nin "Buradan ölünüz çıkar" dediğini söyledi.

M.C. ve H.K. tanığın yalan söylediğini belirtirken, M.C. seansı satarken kendilerine, "İncelme garanti" denildiğini ama sonuç alamadıklarını söyledi.

Mahkeme şirket ortaklarından R.Ö.'nün zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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