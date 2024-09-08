İnci Taneleri 2 sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği yapımın tanıtımıyla izleyicilere heyecanlı bir ön izleme sundu. Tanıtımda, karakter Azem'in hapishaneye geri dönüşüne ve 'İnci Taneleri' kitabında yer alan gizemli detaylara dair ipuçları verildi.

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin zengin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi eğer herhangi bir değişiklik olmazsa 3 Ekim Perşembe akşamı sezon açılışını yapacak. Ayrıca, dizinin kadrosuna Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan’ın da dahil olacağı bildirildi.