İnci Taneleri dizisi bitti mi?

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi televizyon ekranlarında yeni sezonda yer almadı. İzleyiciler dizinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Kanal D’nin BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri”, 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, fenomen yapımın yeni bölümü bir türlü yayınlanmadı.

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizi için nihai karar verildi.

Yeni sezon, Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırlamaya başladığı “Organize İşler Karun Hazinesi” projesi nedeniyle sarktı.

Yılmaz Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İnci Taneleri’nin ocak ayında çekimlere başlayacağını ve şubat ayında yayınlanacağını belirtmişti.

Bu arada dizide Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun’u canlandıran Gülenay Kalkan’ın ekibe veda ettiği öğrenildi.

İNCİ TANELERİ DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Azem Yücedağ adlı öğretmenin kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alan İnci Taneleri, Azem'in öğretmen eşini öldürme suçlaması üzerine kuruluyor. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı olan Azem, eşinin ölümüyle kendisini tersine dönmüş bir hayatın içinde buluyor.

