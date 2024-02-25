İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin değdiği ve oyunculuğunu yaptığı İnci Taneleri dizisi ilk fragmanıyla bile çok ses getirdi.
Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi Ramazan ayıyla radikal bir değişikliğe gitti.
Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Hazar Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalıştığı ortaya çıktı.
RAMAZAN AYINDA PAVYON SAHNESİ OLMAYACAK
Yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceğinin konuşulduğu ortaya çıktı.
Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.
İnci Taneleri dizisinde de 4 hafta boyunca pavyon sahneleri yer almayacak.