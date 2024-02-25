İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı

İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı
Kaynak: BirsenAltuntas.com
İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen ve pavyondaki bir kadının hayatını anlatan İnci Taneleri dizisi Ramazan ayı ile ilgili yeni bir karar aldı.
1/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 1

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin değdiği ve oyunculuğunu yaptığı İnci Taneleri dizisi ilk fragmanıyla bile çok ses getirdi.

Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi Ramazan ayıyla radikal bir değişikliğe gitti.

2/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 2

Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Hazar Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalıştığı ortaya çıktı.

3/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 3

RAMAZAN AYINDA PAVYON SAHNESİ OLMAYACAK

Yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceğinin konuşulduğu ortaya çıktı.

4/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 4

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.

5/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 5

İnci Taneleri dizisinde de 4 hafta boyunca pavyon sahneleri yer almayacak.

6/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 6
7/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 7
8/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 8
9/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 9
10/10
İnci Taneleri dizisinden 'Ramazan' kararı 10
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Yılmaz Erdoğan gönlünü 25 yaş küçük modele kaptırdı. Ünlü bestecinin yeğeniyle aşk yaşıyor
Yılmaz Erdoğan gönlünü 25 yaş küçük modele kaptırdı. Ünlü bestecinin yeğeniyle aşk yaşıyor
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti
Ünlü prenses Playboy dergisi için soyundu. Kimse bunu beklemiyordu
Ünlü prenses Playboy dergisi için soyundu. Kimse bunu beklemiyordu