İnci Taneleri izleyicileri isyan etti: "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"

Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin bu akşam yayınlanan bölümü izleyicilerin tepkilerine neden oldu.

Dizideki karakter Azem'in büyük sırrının ortaya çıktığı diziyi izleyenler sosyal medyadan tepki gösterdi. Başladığı günden beri Azem'in sırrı olarak saklanan ve iki çocuğundan ayrı kalmasına neden olan ve yıllarca cezaevinde kalma sebebi izleyiciyle paylaşıldı.

Nehir ve Cihan, öğrendikleri acı gerçek karşısında gözyaşlarına boğulurken Azem sırrını açıklamış oldu.

Dizideki sır perdesi aralanırken izleyiciler sosyal medyada yorumlarla diziyi eleştirdi.

İşte İnci Taneleri ile ilgili dikkat çeken yorumlar:

-İnci taneleri bunca zamandır boşuna beklemişiz hikayenin nedenini. Arkasından bu denli saçma bir olay çıkacağını hiç tahmin edemezdim. Tam bir hayal kırıklığı oldu.

-Başka bir şey bulamamışlar mı? Çocuk kazara itiyor ceza alacak hali yok. Ayrıca senin 2 çocuğun yetiştirme yurdunda mahvoluyor. Ben artık zor seyrederim.

-Bunu mu bekledik neredeyse 2 sezon!!!!böyle bir saçmalık olabilir mi?

-Hikayeyi son dakika nasıll uydurduysa Yılmaz bey hiç olmamış. Ne dramatik, ne mantıklı.

-Keşke kimin öldürdüğünü öğrenmeden bitseydi dizi...

-Sırf bizi geçiştirmek için yazılmış bir senaryo bravo inci taneleri, seyircinizi çok ciddiye alıyorsunuz

-Hiç böyle uyduruk bi şey beklemiyordum

-Hocam dizinin başında bıçaklandı falan deniyordu karın için. Merdivenden düşüp ölmeyince inip bıçakladımız mı acep

-Yazdığınızı mı unuttunuz hocam bıçaklanmamıştı yoksa başka bir gizem daha mı var

-Bunun için 2 sezondur neredeyse 1 yıldır beklediğimiz için biz izleyiciler de şoktayız açıkçası... Beklediğimize değmedi yani.