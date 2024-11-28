İnci Taneleri yeni bölümüyle geceye damga vuracak! Dilber büyük tehlikeyle karşı karşıya

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi İnci Taneleri, bu akşam yeni bölümüyle fırtınalar estirecek.

İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan’ın etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta Cihan’ın alacağı kritik kararlar ve Azem’in tehlikeli adımları, geceye damgasını vuracak. İşte haberin tüm detayları…

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AZEM BÜYÜK BİR İKİLEM İÇİNDE KALIYOR

Azem, Talip’in Ayça’ya karşı sergilediği davranışlar yüzünden harekete geçiyor. Öfkesini kontrol edemeyen Azem, Talip’in ofisine giderek hesap soruyor. Ancak bu karşılaşma, hiç istemediği olayları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda kızına yardım edebilmenin yollarını arayan Azem, büyük bir ikilem içinde kalıyor.

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DİLBER VE ZAHİR’İN YOLLARI YENİDEN KESİŞİYOR

Zahir, yıllar sonra Dilber ile iletişim kurmanın yollarını buluyor ve bu durum, ikili arasındaki dinamikleri yeniden şekillendiriyor.

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CİHAN İÇİN KRİTİK BİR KARAR ANI

Karanlık tarafa geçmek ve bu tarafın sırlarını ortaya çıkararak iyilerle işbirliği yapmak arasında kalan Cihan, bölüme damga vuracak bir karar veriyor.

İnci Taneleri’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Dizi, sürükleyici hikayesi ve çarpıcı sahneleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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