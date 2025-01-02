İnci Taneleri’nde acı kayıp!

Geçen hafta yayınlanan İnci Taneleri son bölümüyle izleyicilerini adeta ekrana kilitledi. Dilber ve Zahir arasındaki gerilim, beklenmedik bir noktaya geldi. Zahir'in takıntılı aşkına dayanamayarak zor durumda kalan Dilber, cesur bir hamleyle bıçağı alıp Zahir'e doğru yöneldi. Son sahne ise bölümün finaline damgasını vurdu. Şimdi ise İnci Taneleri'nin bu akşam ekranda olup olmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

Yılbaşı haftasında, televizyon kanallarında eğlence ve özel programlar ön plana çıkarken, düzenli olarak yayımlanan dizilerden bazıları bu dönemde yayınlanmadı. İnci Taneleri de bu değişiklikten etkilenen diziler arasında yer aldı. Yapımcılar, yılbaşı gecesi özel programlarla izleyicilerini buluşturmak amacıyla dizinin yeni bölümünü erteledi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizinin yeni bölümü için bekleyiş uzun sürmeyecek. İnci Taneleri 29. bölümüyle 8 Ocak 2025, Çarşamba akşamı ekranlara geri dönecek. Bu bölümde yaşanacak gelişmeler, özellikle son bölümdeki dramatik olayların ardından izleyicilerde büyük bir heyecan yaratacak. Dizinin takipçileri, 29. bölümde neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Aralık Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 28. bölümünde Dilber, Piraye'nin iş teklifiyle şoke olur.

Cihan’ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal alır. Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem’in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber’i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir. Azem, bu kadının kim olduğunu bilmez.