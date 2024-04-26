İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı

İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı
Kaynak: Haber Merkezi
Çıktığı günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden İnci Tanelerinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Rıza Kocaoğlu rüzgarı yaşandı. Tahliye edilen Nusret oyuna dahil oldu.
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 1

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve her yeni bölümünde milyonlarca insanı saatlerce ekran başına kilitleyen İnci Taneleri dün akşam yine efsane bir bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 2

Dizinin hayranlarından birçoğu hapiste olan Nusret’in çıkmasını beklerken dün yayımlanan bölüm ile bu hasret sona erdi.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 3

Karakol çıkışında özgürlüğüne kavuşan Nusret, Cihan ve kız kardeşi ile beraber özgürlüğün tadını çıkarırken duygusal anlar yaşandı.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 4

Rıza Kocaoğlu’nun hapisten çıkması, Yılmaz Erdoğan’ın genç sevgilisi Dilber’den ayrılması ve Piraye’ye yönelmesi ile birbirinden flaş gelişmeleri içinde barındıran İnci Tanelerinin son bölümü izleyicilerinden tam puan alırken bu memnuniyet reytinglere de yansıdı.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 5

Dizi dün gece tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 6

Azem Hoca, kızı Nehir ile ilgili yeni ipuçlarını ararken öte yandan Piraye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Kendisine tanımadığı bir numaradan kızı Nehir ile ilgili mesaj alan Azem, her yanda kızı hakkında yeni bilgileri öğrenmeye çalışıyor.

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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 7
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 8
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 9
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 10
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 11
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 12
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İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı 13
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