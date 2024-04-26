İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve her yeni bölümünde milyonlarca insanı saatlerce ekran başına kilitleyen İnci Taneleri dün akşam yine efsane bir bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı.
Dizinin hayranlarından birçoğu hapiste olan Nusret’in çıkmasını beklerken dün yayımlanan bölüm ile bu hasret sona erdi.
Karakol çıkışında özgürlüğüne kavuşan Nusret, Cihan ve kız kardeşi ile beraber özgürlüğün tadını çıkarırken duygusal anlar yaşandı.
Rıza Kocaoğlu’nun hapisten çıkması, Yılmaz Erdoğan’ın genç sevgilisi Dilber’den ayrılması ve Piraye’ye yönelmesi ile birbirinden flaş gelişmeleri içinde barındıran İnci Tanelerinin son bölümü izleyicilerinden tam puan alırken bu memnuniyet reytinglere de yansıdı.
Dizi dün gece tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Azem Hoca, kızı Nehir ile ilgili yeni ipuçlarını ararken öte yandan Piraye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Kendisine tanımadığı bir numaradan kızı Nehir ile ilgili mesaj alan Azem, her yanda kızı hakkında yeni bilgileri öğrenmeye çalışıyor.