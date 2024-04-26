İnci Taneleri'nde Rıza Kocaoğlu fırtınası. Reyting tavan yaptı

Azem Hoca, kızı Nehir ile ilgili yeni ipuçlarını ararken öte yandan Piraye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Kendisine tanımadığı bir numaradan kızı Nehir ile ilgili mesaj alan Azem, her yanda kızı hakkında yeni bilgileri öğrenmeye çalışıyor.