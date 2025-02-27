İnci Taneleri’nden izleyicilerine ters köşe! Son bölümüyle hayal kırıklığına uğratmıştı

"İnci Taneleri" dizisinin son bölümünde Azem, uzun yıllar sakladığı eşinin ölümüyle ilgili sırrı açığa çıkarmasıyla seyirci büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde tüm gerçekler ortaya çıkınca, izleyiciler sosyal medyadan tepkilerini dile getirmişlerdi.

AZEM GEÇMİŞİNİN YÜKÜYLE YÜZLEŞECEK Mİ?

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde, Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU

Cihan’ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar. Cihan ve Nehir’in ise aklı annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrendiği kardeşini bulur. Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“İnci Taneleri” yeni bölümüyle bu akşam Kanal D’de!