İnci Taneleri’nin bilmecesi! Fenomen dizi bu akşam neden yok?

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürerken, İnci Taneleri’nin 2. sezonu bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin olduğu saatte yeni sezon dizilerinden Güzel Aşklar Diyarı tekrar bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak.

2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İnci Taneleri dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

İddiaya göre merakla beklenen dizinin 18. bölümünün yayınlanmamasının iki nedeni var. Birincisi, senaryoya yeni oyuncuların katılmasından dolayı senaryo yetişmemesi, İkinci iddia ise bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının olması...

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Ancak dizinin neden yayınlanmadığı konusunda kanal ve yapımcı firma tarafından henüz resmi açıklama yapıldı.

TANITIMI YAYINLANDI!

İnci Taneleri yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekti.

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“O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi.” cümlesiyle başlayan dizinin tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmıyor.

Sonrasında gelen “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona ilişkin ipuçları veriyor. Tanıtım filmi, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitiyor.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.

Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

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