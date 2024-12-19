İnci Taneleri’nin bu bölümünde gerilim had safhada! Dilber kurşunlara ve hayata inat dans edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Her bölümüyle izleyicinin gerilimini had safhaya çıkaran İnci Taneleri yine heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin bu akşamki bölümünde Aleyna’nın kaçırılması iki grup arasındaki gerilimi yükseltecek.

Reyyaz’la Cihan’ın karşı karşıya gelmesiyle büyük hesaplaşma yaşanırken, Azem oğlunu korumaya çalışacak. Zerre’nin içine düştüğü dertten kendisini sorumlu tutan Dilber, yine kurşunlara ve hayata inat dans edecek.

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“ACIYI BU KADINLAR YAŞIYOR”

Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçekleri fark edecek. “Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor.

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Üç kuruş para için çektikleri ızdırap… Ne çok şeyden habersiz yaşıyoruz” cümleleriyle Dilber ile Yıldız’ın yaşadıklarına bir kez daha anlayacak.

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GÜÇLÜ KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor.

Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri yeni bölümleri ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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