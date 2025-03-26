İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

Kaynak: Birsen Altuntaş
İnci Taneleri'nin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi için de final çanları çalmaya başladı. Fenomen dizinin final tarihi belli oldu.

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri final iddiasıyla gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri 45. bölümde ekrana veda edecek.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.

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