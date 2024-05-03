İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar

İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar
Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri adlı dizide canlandırdığı Dilber karakteri ile çokça konuşulan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ergüçlü’nün paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 1

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini yapıp oynadığı, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimleri kadrosunda bulunduran İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabında setten kareler paylaştı.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 2

Canlandırdığı Diber karakteriyle artık bir fenomen haline gelen 31 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Bu akşam bizim ortam" notunu düştü. Ergüçlü'nün bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 3

Hazar Ergüçlü’nün bu karelerine yorum yapanlar arasında ünlü şarkıcı Alizade de vardı. Alizade, Ergüçlü’nün paylaşımına “Abla taş gibisin” diyerek yorum yaptı.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 4

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü ilk oyunculuk deneyimini Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle yaşamıştır.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 5

7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de ekrana gelmeye başlayan Kuzey Güney isimli dizide hayat verdiği "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 6

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterine hayat vermiştir.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 7

Ergüçlü daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Alev Alev, Saklı, Sadece Arkadaşız ve Hayat Bugün adlı dizilerde rol almıştır.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 8

Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı filmler ise; Açlığa Doymak, Benim Dünyam, Cebimdeki Yabancı, Kar, Gerçek Kesit: Manyak, Ahlat Ağacı ve Her Şey Seninle Güzel yer almaktadır.

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İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar 9
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