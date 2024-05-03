İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini yapıp oynadığı, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimleri kadrosunda bulunduran İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabında setten kareler paylaştı.
Canlandırdığı Diber karakteriyle artık bir fenomen haline gelen 31 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Bu akşam bizim ortam" notunu düştü. Ergüçlü'nün bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Hazar Ergüçlü’nün bu karelerine yorum yapanlar arasında ünlü şarkıcı Alizade de vardı. Alizade, Ergüçlü’nün paylaşımına “Abla taş gibisin” diyerek yorum yaptı.
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü ilk oyunculuk deneyimini Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle yaşamıştır.
7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de ekrana gelmeye başlayan Kuzey Güney isimli dizide hayat verdiği "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.
2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterine hayat vermiştir.
Ergüçlü daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Alev Alev, Saklı, Sadece Arkadaşız ve Hayat Bugün adlı dizilerde rol almıştır.
Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı filmler ise; Açlığa Doymak, Benim Dünyam, Cebimdeki Yabancı, Kar, Gerçek Kesit: Manyak, Ahlat Ağacı ve Her Şey Seninle Güzel yer almaktadır.