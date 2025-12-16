Kanal D’nin ekrana gelmeye hazırlanan ‘İnci Taneleri’ dizisi için geri sayıma geçildi. Yayınlandığı ilk sezona damga vuran, ikinci sezonunda aynı etkiyi sürdüremese de hatırı sayılır bir izleyici kitlesini elinde tutan dizi, üçüncü sezon onayını almıştı.

2025-2026 televizyon sezonu Eylül ayında başlamasına rağmen Yılmaz Erdoğan’ın bir dijital platforma çektiği ‘Organize İşler’ dizisi nedeniyle ‘İnci Taneleri’nin yayına çıkması da gecikti. ‘Organize İşler’in çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, hiç ara vermeden ‘İnci Taneleri’ne odaklandı. Bu ay sonunda sete çıkması beklenen dizinin Ocak ayında tanıtımlarının yayınlanmaya başlaması, Şubat’ta da izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Peki, ‘İnci Taneleri’ aynı gününde yayınına devam edecek mi? Yoksa, gün mü değiştirecek? Geçen sezondan bu yana çok sular aktı. Güçlü rakipler geldi. ‘Halef Köklerin Çağrısı’ ve ‘Veliaht’, Perşembe’ye âdeta ambargo koydular. Bunlara bir de gündüz kuşağını eklersek, dizinin işi bir hayli zor görünüyor. Kanalın şu an için Salı, Perşembe ve Pazar günleri boş. Yayında olan rakiplerini de düşünerek Perşembe’den Salı’ya alınırsa, doğru bir tercih olabilir. Bakalım, neler olacak?

‘Konken Partisi’ için geri sayım başladı

Tiyatrokare’nin yeni oyunu ‘Konken Partisi’, 27 Ocak’ta seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Nedim Saban’ın yönettiği iki kişilik duygusal komedide 10 yıldır kapalı gişe oynanan ‘Ahududu’ oyunuyla tiyatroya dönen Melek Baykal, Ankara sahnelerinin usta ismi Mehmet Atay rol alıyor. Mehmet Atay, provaları İstanbul ve Ankara’da devam eden bu duygusal komediyle İstanbul seyircisiyle tanışmaya hazırlanıyor.

Oyun; 27 Ocak’ta İstanbul Baba Sahne’de, 2 Şubat’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 3 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 6 Şubat’ta Aydın Şükran Güngör Sahnesi’nde, 7 Şubat’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 8 Şubat’ta İzmir İstinye Art’ta, 13 Şubat’ta İstanbul Trump Sahne’de, 14 Şubat’ta Sakarya Ted Koleji’nde, 15 Şubat’ta Bakırköy Leyla Gencer Sahnesi’nde, 23 Şubat’ta Çankaya Sahnesi’nde ve 24 Şubat’ta Ankara Meb Şura Salonu’nda izleyicisiyle buluşacak.

Ressam Türkmen Alkan’ın ‘Sessiz Direniş’i

Ressam Türkmen Alkan, son dönem çalışmalarından oluşan ‘Sessiz Direniş’ isimli kişisel sergisini Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

İnsanın içsel eşiğini, karanlıkla yüzleşmesini ve yeniden doğuş arzusunu odağına alana sergide, sanatçının içsel yolculuk ve dönüşüm temalarını ustalıkla yansıttığı son döneme ait 31 eser yer alıyor. Yağlı boya resimler ile kâğıt üzerine karakalem ve mürekkep teknikleriyle üretilen eserler, açılışta sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Sergi, 31 Aralık’a kadar Kadıköy Evrim Sanat Galerisi’nin yeni adresinde ziyaret edilebilecek.