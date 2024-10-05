İnci Taneleri'nin yeni sezonu için geri sayım başladı! Dizinin yayın tarihi belli oldu.

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnci Taneleri'nin yeni sezonu için geri sayım başladı! Dizinin yayın tarihi belli oldu.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran İnci Taneleri’nin yeni sezonu için geri sayım başladı. İzleyicisinin merakla beklediği dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri yeni sezonuyla 10 Ekim Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in ‘Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir” sözleri dikkat çekiyor.

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DİZİYE TAZE KAN

Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir’in yer aldığı da görülüyor. ‘Semiramis’ karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir’in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor.

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TEHDİT DEĞİL AMA GÖRÜŞECEĞİZ

Tanıtımın final sahnesinde bir yatta görülen Azem’in ‘Ben seni tehdit etmiyorum. Tehdit olsa belki unuturum ama verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz’ cümlesi de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.

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KADRODA YENİ OYUNCULAR

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez otururken Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.

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