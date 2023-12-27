İncila ne demek? İncila isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İncila ne demek? İncila isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden İncila STAR TV’de yayınlanan Sakla Beni dizisi sonrası anlamı merak edilen isimlerden oldu. Peki, İncila ne demek? İncila isminin anlamı nedir?

İncila adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler İncila isminin anlamını araştırıyor. Peki, İncila ne demek? İncila isminin anlamı nedir?

İNCİLA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, İncila ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Parlaklık, ışık.

- Parlama, aydınlanma.

- Görünme, ortaya çıkma.

İNCİLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

İncila ismi Kuran'da geçmemektedir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı için bazı rivayetlerde bebeğin doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymanın uygun olduğu söylenmektedir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katacak anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmaması tavsiye edilir.

İsmin ve içerisindeki harflerin enerjisi insanın kişiliği ve karakterine etki edebilir. Bu yüzden hangi isim konulacağı çok önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde çağa uygun ve seveceği bir isim seçmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra çoğunuzun bir gün yurt dışında yaşayabileceği de göz önünde bulundurularak bir isim seçilmesi tavsiye edilir.

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