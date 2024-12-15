İncir devi iflas etti: Alacaklılar kapıya dayandı, sahibi kayıplara karıştı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yer alan Günaydınlar İncir İşletmesi, yaklaşık 280 kişiye istihdam sağlıyordu. Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç ettiği ürünlerin geri gönderilmesiyle birlikte iflas ettiği belirtilen işletmenin sahibi Kazım Günaydın’ın, Cuma akşamı eşyalarını toplayarak tesisi terk ettiği öğrenildi.

ÜRÜNLERDE AFLATOKSİN TESPİT EDİLDİ

İddialara göre, işletmenin Avrupa’ya ihraç ettiği incirlerde yüksek miktarda aflatoksin bulunmasının ardından ürünler geri gönderildi. Ürünlerin geri gönderilmesiyle zor duruma düşen firma, çalışanlarının maaşlarını ve yerel tüccarlara olan borçlarını ödeyemedi.

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ÇALIŞANLAR AYLARDIR MAAŞ ALAMIYORDU

Ekonomik krize girmesiyle birlikte işletmede çalışan 280 işçiden 215’i işten ayrılırken, kalan 65 işçi ise yaklaşık üç aydır maaş alamadı. İşletme sahibinin de fabrikayı terk etmesiyle, firma tamamen faaliyetlerini durdurdu.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

İflas haberinin duyulmasının ardından alacaklılar, işletmenin önünde toplanarak alacaklarını tahsil etmek istedi. Ancak fabrikanın güvenlik görevlisinin durumu kontrol altına alamaması üzerine jandarma ekipleri devreye girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alacaklıları uzaklaştırarak tesiste güvenlik önlemleri aldı ve gece boyunca nöbet tuttu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, bazı mantar türleri tarafından üretilen ve toksik etkiler gösteren doğal bir bileşiktir. En yaygın olarak Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi küflerin ürettiği bu toksinler, gıda ürünlerinde bulunabilir ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilir.

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Aflatoksinlerin etkileri, genellikle şu şekilde sıralanabilir:

Kanserojen etki: Aflatoksinler, özellikle karaciğer kanseri ile ilişkilendirilir. Aflatoksin B1, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.

Karaciğer hasarı: Yüksek düzeyde aflatoksin maruziyeti, karaciğer fonksiyonlarını bozarak, hepatit ve karaciğer sirozu gibi hastalıklara yol açabilir.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Aflatoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücuda daha kolay enfeksiyon kapma riski yaratabilir.

Büyüme Geriliği ve Zihinsel Gelişim Üzerindeki Olumsuz Etkiler: Özellikle çocuklar üzerinde, büyüme geriliği ve gelişimsel problemler yaratabilir.

Aflatoksin, genellikle nemli ve sıcak ortamlarlarda, özellikle tahıl (buğday, mısır), fındık, fıstık, kuru meyve gibi gıda ürünlerinde ortaya çıkar.

Bu nedenle, gıda güvenliği ve aflatoksin kontrolü büyük önem taşır. Gıda işleme ve saklama yöntemleri, aflatoksinlerin oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir.