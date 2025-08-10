İncir tatlıları Buharkent’te yarıştı!

Taze incirin başkenti Buharkent’te, 18. Taze İncir Festivali’nde kadınların hazırladığı incir tatlıları büyük ilgi gördü. Taze inciri ana malzeme olarak kullanan özgün tatlılar, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

ZORLU TATLI DEĞERLENDİRMESİ

Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen yarışmada, İbrahim Selli, Erkan Kasırga, Miraç Fatih Kartal ve Gamze Sarı Budakçı’dan oluşan jüri, 13 yarışmacının incirli tatlılarını tattı. Jüri, kısa sürede bu kadar çok tatlıyı değerlendirmekte zorlandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışma sonunda Ayşe Sırıkoğlu birincilik, Alime Çubuk ikincilik, Vesile Uygun ise üçüncülük ödülünü kazandı. Dereceye girenlere ödülleri, 27. Dönem Milletvekili Metin Yavuz ve Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından verildi.

BAŞKAN EROL’UN ÇAĞRISI

Belediye Başkanı Mehmet Erol, yarışma sonrası yaptığı konuşmada, taze incirin katma değer kazanması için etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Erol, “Yarışmamız geleneksel hale geldi. Tatlı çeşitleri ve yarışmacı sayısı artıyor. Gastronomi uzmanlarını incirimizi farklı alanlarda değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

FESTİVAL COŞKUSU

Festivalin ikinci günü, kent meydanında halk konserleriyle sürdü. Voleybol ve su topu turnuvalarında dereceye girenlere kupaları verilirken, Başak Akıncı, Popstar Harun ve İntizar’ın sahne aldığı konserler, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.