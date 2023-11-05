İncir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutması tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak ev yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de incir uyutması oldu. MasterChef All Star sonrası incir uyutması tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, incir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutması tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
İncir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutması tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan incir uyutması yapılması istendi. MasterChef sonrası incir uyutması tarifi araştırılıyor. Peki, incir uyutması nasıl yapılır? İncir uyutması tarifi için malzemeler neler?

İşte incir uyutması tarifi…

İNCİR UYUTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2,5 su bardağı süt

- 8 adet kuru incir

- Sıcak su

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İNCİR UYUTMASI NASIL YAPILIR?

İncirler sıcak su içine konulup 1 saat kadar bekletilir. Yumuşayan incirler minik küpler halinde doğranıp bir kaba alınır.

Süt tencereye alınıp ısıtılır. Yoğurt mayalama sıcaklığından 1 tık sıcak olunca altı kapatılır.

Sıcak sütten kepçeyle alınıp incirlerin üzerine konulup tahta kaşıkla iyice ezilir yada blenderle biraz parçalı kalacak şekilde çekilip tencereye aktarılır.

1 tur karıştırıp kaselere pay edilir. Ben kupları mayalanırken ılık kalorifer üzerine koydum yani normal oda sıcaklığında da olur şart değil. Üzerleri çay tabağı peçete yada streçle kapatıp temiz bez ile örtülür. 2 saat bekletilir yani uyutulur. Sonra üzerleri açılır yani uyandırılır. Buzdolabına kaldırılır. 2-3 saat dinlendirilir iyice soğuduktan sonra servis edilir.

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